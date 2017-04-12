Пользователи сети до сих пор пересылают друг другу первоапрельскую шутку - приказ МВД страны об изменениях в правилах дорожного движения. Согласно ему автовладельцы якобы обязаны иметь защитный шлем на голове во время движения по загородной трассе, если в их машине нет подушек безопасности. Стоит заметить, чувства юмора и здравого смысла хватило не всем. 

Что интересно, приказ распечатан на бумаге с печатью, регистрационным номером и даже подписью министра внутренних дел России Владимира Колокольцева. Правда, среди всего этого «официоза» можно разглядеть и пунктуационные ошибки.

Абсурдность информации не заставит сомневаться в том, что это всего лишь шутка. Надеемся, что среди водителей нет тех, кто тут же побежал в магазин за мотоциклетным шлемом. Хотя продавцы такого товара, безусловно, были бы только рады. Да и многие молодые люди уже начали описывать, как эффектно выходят из авто со шлемом и представляют себя в этот момент настоящими гонщиками ралли. 

Другие пользователи сети на шутку ответили шуткой: «У кого шлема нет, можно заменить обычным ведром с прорезью для глаз». Юмористы при этом отмечают, что с ведром на голове штрафовать пока не будут. Среди приколов также дополнение к нововведению: «У кого тормозов нет, обяжут носить с собой якорь». Да, и это представить несложно. Точно так же, как и повышенный налог на транспорт за порчу дорог.

Изменения, как написано в лжедокументе, должны были вступить в силу 10 апреля. Однако МВД России уже 1 апреля сообщило, что это всего лишь шутка. Сейчас, судя по тому, что водителей без шлема сотрудники ГИБДД не останавливают, ясно: это действительно розыгрыш. 