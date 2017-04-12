В интернете водители активно обсуждают, нужно ли надевать шлем во время движения на автомобиле, не оборудованном подушками безопасности, за пределами населенных пунктов.

Пользователи сети до сих пор пересылают друг другу первоапрельскую шутку - приказ МВД страны об изменениях в правилах дорожного движения. Согласно ему автовладельцы якобы обязаны иметь защитный шлем на голове во время движения по загородной трассе, если в их машине нет подушек безопасности. Стоит заметить, чувства юмора и здравого смысла хватило не всем.

Что интересно, приказ распечатан на бумаге с печатью, регистрационным номером и даже подписью министра внутренних дел России Владимира Колокольцева. Правда, среди всего этого «официоза» можно разглядеть и пунктуационные ошибки.

Абсурдность информации не заставит сомневаться в том, что это всего лишь шутка. Надеемся, что среди водителей нет тех, кто тут же побежал в магазин за мотоциклетным шлемом. Хотя продавцы такого товара, безусловно, были бы только рады. Да и многие молодые люди уже начали описывать, как эффектно выходят из авто со шлемом и представляют себя в этот момент настоящими гонщиками ралли.

Другие пользователи сети на шутку ответили шуткой: «У кого шлема нет, можно заменить обычным ведром с прорезью для глаз». Юмористы при этом отмечают, что с ведром на голове штрафовать пока не будут. Среди приколов также дополнение к нововведению: «У кого тормозов нет, обяжут носить с собой якорь». Да, и это представить несложно. Точно так же, как и повышенный налог на транспорт за порчу дорог.

Изменения, как написано в лжедокументе, должны были вступить в силу 10 апреля. Однако МВД России уже 1 апреля сообщило, что это всего лишь шутка. Сейчас, судя по тому, что водителей без шлема сотрудники ГИБДД не останавливают, ясно: это действительно розыгрыш.