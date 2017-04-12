Читатели «КВ», прочитав материал «О чем говорят наклейки на авто» от 6 апреля, поделились с газетой своими наблюдениями. Казанец Карим Мавлютов сфотографировал машину, на которой баллончиком было написано поздравление с днем рождения.



Неожиданно украшенную лепестками роз машину мечтает увидеть едва ли не каждая девушка, подойдя к своему авто. У мужчин, думаю, фантазии поскромнее. Хотя очищенная от снега зимой или чисто вымытая летом машина станет ничуть не меньшим сюрпризом.

А вот одному из казанцев, судя по фотографиям Мавлютова, повезло не так сильно. «Братва», как гласит надпись на белой иномарке, поздравила его с 21-летием довольно оригинально. С помощью краски были разрисованы капот, крыша, двери и даже зеркала машины. Привлекает внимание и цвет надписей - ярко-розовый. Видимо, авто поздравляющие приняли за открытку. А как же без подарка? Им стал баллончик с краской, оставленный на капоте. Ни то для того, чтобы владелец авто дополнил картину, ни то для того, чтобы смог отомстить.

- Я возвращался с работы и увидел раскрашенную в розовый цвет машину. Когда подошел ближе, понял, что это, наверное, не самый лучший сюрприз. К сожалению, увидеть «братву», как и самого владельца машины, не удалось. А очень хотелось бы узнать, как не заслужить такой подарок на очередной день рождения, - рассказал Карим Мавлютов.