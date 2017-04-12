В прошлом году первый случай укуса клеща в Татарстане был зарегистрирован в середине апреля. Тогда в Набережных Челнах пострадал ребенок, гулявший с родителями в парке. Дома родители заметили на нем паразита и отвезли в поликлинику, где была оказана необходимая помощь.



Несмотря на то что начало весны этого года оказалось достаточно теплым, были побиты даже температурные рекорды, случаев укусов клещами в республике пока не отмечено. Об этом «КВ» сообщили в Управлении Роспотребнадзора по РТ. Однако впереди майские праздники, первые выезды за город после зимы, огородные работы, шашлыки. О мерах защиты стоит подумать заранее, чтобы не случилась неприятность.

Как рассказала замначальника отдела санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по РТ Анна Алешина, в Казани до майских праздников против клещей обработают 21 парк и сквер. Это Центральный парк культуры и отдыха им. Горького, сквер на улице Федосеевской, зеленая зона перед Дворцом земледельцев, сквер на площади Тысячелетия, лесопарк «Лебяжье», лесопарк «Дубки», парк Победы, зеленая зона вокруг стадиона «Казань-арена», Березовая роща, Горкинско-Ометьевский лес, парк им. Урицкого и другие. На обработанных территориях казанцы и гости столицы смогут спокойно гулять. Однако в лесных массивах мы остаемся незащищенными от кровососов. Больше всего клещей обитает именно в лесах. Но встретить их можно и на местности, покрытой невысокой растительностью, на лесных дорожках, поросших по обочинам травой, в парках и скверах вблизи лесных зон. Безопасными считаются сухие сосновые леса на песчаных почвах.

Что касается мер защиты, то они достаточно строгие и многим не по душе. Во-первых, нужно носить одежду с длинными рукавами и манжетами, плотно прилегающими к телу, брюки должны быть заправлены в носки и обувь, обязателен и головной убор. Также помните, что на светлой одежде обнаружить клеща проще. Во-вторых, все эти вещи нужно обработать специальными аэрозолями, отпугивающими клещей. И в-третьих, чтобы не допустить присасывания, необходимо каждые 15 - 30 минут осматривать себя и своих спутников. Как мы видим, не существует чудодейственного средства, которое можно было бы наносить на кожу и спокойно надевать открытые летние наряды.

В период активности клещей с большими проблемами сталкиваются хозяева собак. После прогулки в парках или лесных массивах им приходится снимать чуть ли не с десяток клещей со своих питомцев. Чтобы такого не было, специалисты рекомендуют обрабатывать собак противоклещевыми препаратами в соответствии с инструкцией и выгуливать их в тех местах, где меньше травы. Также нужно обходить стороной низкорослые кустарники - зачастую в них клещи и скрываются.

Кровососы, обнаруженные на шерсти домашних питомцев, представляют для животных серьезную опасность - они являются переносчиками клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза. Кстати, владельцам животных ни в коем случае не надо пытаться извлечь из животного клеща, который может быть инфицирован, незащищенными руками.