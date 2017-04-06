Могу ли я как отец обратиться в Пенсионный фонд с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, если владельцем сертификата является мой сын?

Шамиль



Как пояснила ведущий специалист-эксперт отдела социальных выплат управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани Ю.Викторова, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» распоряжение средствами материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

В случаях, когда право на дополнительные меры государственной поддержки возникло у ребенка, распоряжение средствами материнского (семейного) капитала осуществляется усыновителями, опекунами (попечителями) или приемными родителями ребенка с предварительного разрешения органа опеки и попечительства или самим ребенком (детьми) по достижении им совершеннолетия или приобретения им дееспособности в полном объеме до достижения совершеннолетия.

При этом следует отметить, что на основании положений статьи 28 Гражданского кодекса Российской Федерации за несовершеннолетних, не достигших 14 лет (малолетних), сделки могут совершать от их имени только их родители, усыновители или опекуны.

Кроме того, в соответствии с нормами Семейного кодекса Российской Федерации родители являются законными представителями своих детей и выступают в защиту их прав и интересов без специальных полномочий.

Таким образом, отец, являющийся законным представителем несовершеннолетнего ребенка, вправе обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с представлением всех необходимых документов, предусмотренных соответствующими нормативными правовыми актами.