Как реализовать госслужащему право на назначение пенсии за выслугу лет?

Михаил Петрович



В управлении Пенсионного фонда Советского района пояснили, если гражданин, замещавший должность федеральной государственной гражданской службы не менее 12 месяцев, был уволен с госслужбы по определенным основаниям, при этом выработал необходимый для назначения пенсии за выслугу лет стаж на государственной службе и ему назначена страховая пенсия по старости (инвалидности), то заявление и все необходимые для установления пенсии за выслугу лет документы он представляет в кадровую службу федерального органа по последнему месту государственной службы. Указанная кадровая служба оформляет на него представление к назначению пенсии за выслугу лет и направляет его со всеми документами в ПФР, который при наличии права на эту пенсию осуществляет ее назначение и выплату.

С 1 января 2017 года минимальная продолжительность стажа государственной службы для назначения пенсии за выслугу лет будет поэтапно увеличиваться (ежегодно на 6 месяцев): в 2017 году она составляет 15 лет 6 месяцев, а в 2026-м - 20 лет.

Увеличение требуемой продолжительности стажа не распространяется на:

- федеральных государственных гражданских служащих, приобретших право на пенсию за выслугу лет в соответствии с пунктами 1 и 1.1 статьи 7 Федерального закона от 15 декабря 2001 года №166-ФЗ и уволенных (освобожденных от замещаемой должности) с федеральной государственной гражданской службы до 1 января 2017 года;

- на лиц, замещающих на 1 января 2017 года должности федеральной государственной гражданской службы и имеющих на этот день стаж федеральной государственной гражданской службы для назначения пенсии за выслугу лет не менее 20 лет;

- на лиц, замещающих на 1 января 2017 года должности федеральной государственной гражданской службы, имеющих на этот день не менее 15 лет указанного стажа и приобретших до 1 января 2017 года право на страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ «О страховых пенсиях».