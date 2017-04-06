У меня трое детей. Слышала, что многодетные мамы могут выйти на пенсию раньше 55 лет. Так ли это?

Мадина



В управлении Пенсионного фонда России в Авиастроительном районе г. Казани пояснили, что многодетные мамы имеют право уйти на заслуженный отдых на 5 лет раньше общеустановленного пенсионного возраста, то есть в 50 лет. При этом в законе прописано несколько основных условий - женщина должна воспитать пятерых и более детей до 8-летнего возраста, а также иметь не менее 15 лет страхового стажа. Почти половину от требуемого трудового периода женщине может обеспечить отпуск по уходу за ребенком - в стаж ей засчитаются максимально установленные 6 лет ухода за детьми. Кроме того, все ее пенсионные права будут переведены в баллы, которых в 2017 году необходимо не менее 11,4.

Важно, что учитываются и усыновленные дети. Возрастное требование здесь аналогичное: дети должны официально стать полноправными членами семьи в возрасте до 8 лет.

Стоит отметить, что многодетные папы не имеют права на назначение досрочной страховой пенсии по старости, для них такая льгота не предусмотрена. Это условие действует с 1956 года и сохранено новым законом о страховых пенсиях. При обращении в территориальный орган ПФР за досрочным назначением страховой пенсии по старости помимо основных документов женщине необходимо представить:

- свидетельство о рождении детей,

- справку, подтверждающую факт воспитания детей до восьмилетнего возраста (например, из жилищных органов или органов местного самоуправления),

- информацию о стаже и заработанных баллах можно найти в «Личном кабинете гражданина» на официальном сайте Пенсионного фонда.