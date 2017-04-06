Я буду ухаживать за своей бабушкой - инвалидом 1-й группы. Какая выплата мне положена в этом случае?

Николай



О выплате по уходу за нетрудоспособными гражданами, детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1-й группы рассказали специалисты управления Пенсионного фонда России в Московском районе г. Казани.

По существующему законодательству неработающему трудоспособному гражданину, который осуществляет уход за нетрудоспособным гражданином (инвалидом 1-й группы, за исключением инвалидов с детства 1-й группы, а также за престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет), независимо от их совместного проживания и от того, является ли он членом его семьи, устанавливается ежемесячная компенсационная выплата.

Размер ежемесячной выплаты составляет:

- родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) - 5500 рублей,

- другим лицам - 1200 рублей.

Компенсационная выплата назначается с месяца, в котором гражданин, осуществляющий уход, обратился за ее назначением с заявлением и всеми необходимыми документами в орган, производящий назначение и выплату пенсии гражданину, за которым осуществляется уход, но не ранее дня возникновения права на указанную выплату.

Период ухода засчитывается лицу, осуществляющему уход за инвалидом 1-й группы, ребенком-инвалидом и лицом, достигшим возраста 80 лет, в страховой стаж в размере 1,8 пенсионного балла за каждый год ухода. Это позволяет ухаживающему лицу формировать свои пенсионные права для получения страховой пенсии.

Компенсационная выплата по уходу назначается одному неработающему трудоспособному лицу в отношении каждого нетрудоспособного гражданина, ребенка-инвалида или инвалида с детства 1-й группы на период осуществления ухода за ним. Пенсионеры и лица, получающие пособие по безработице, права на компенсационную и ежемесячную выплату не имеют, поскольку уже являются получателями социального обеспечения в виде пенсии или пособия по безработице, установленных им в целях компенсации утраченного заработка или иного дохода.

Компенсационная выплата производится вместе с пенсией, назначенной нетрудоспособному гражданину, ребенку-инвалиду или инвалиду с детства 1-й группы.

Важно

В случае прекращения ухода, выхода на работу или начала осуществления иной деятельности, подлежащей включению в страховой стаж, назначения пенсии, пособия по безработице гражданин, осуществляющий уход, обязан самостоятельно незамедлительно известить об этом ПФР, чтобы своевременно прекратить осуществление компенсационной или ежемесячной выплаты. В противном случае гражданину придется вернуть в ПФР неправомерно полученные денежные средства.