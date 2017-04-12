После того как казанский «Рубин» проиграл в Екатеринбурге «Уралу», упустив возможность побороться в финале за Кубок России, почти тут же последовала игра чемпионата РФПЛ в Томске.



Ее команда Хави Грасии также не сумела выиграть. И стало понятно: этот сезон казанцы не вытянут. Подчеркнем: не «Рубин», от которого мало что осталось, а вновь собранная команда Хави Грасии.

Еще после проигрыша «Уралу» Грасии напрямую стали задавать предельно внятный вопрос о том, не думает ли он об отставке. Сам тренер был, по обыкновению, уклончив, продолжая твердить заученные слова: он думает лишь о том, как подготовить команду к следующему матчу. Президент клуба Ильсур Метшин к этому добавил, что пока вопрос о замене Грасии не стоит, чем, безусловно, поверг болельщиков в состояние уныния. Ибо многим квалифицированным специалистам давно уже стало ясно: до европейских берегов эта лодка не доплывет. А если и доплывет каким-то чудом, то делать в евротурнирах команде нечего - она вылетит еще до группового этапа. А ближайший матч против «Краснодара» и вовсе может добить «Рубин» окончательно, лишив его даже теоретических шансов побороться в этом сезоне за еврокубки.

Пока результат у Грасии тот же самый, что и у Чалого год назад: десятое место.

Собственно, так красивая 40-миллионная шоколадка, которую купили для Грасии, предполагала блицкриг - рывок к золотым медалям либо, что чаще всего встречается, откат на заранее подготовленные позиции в середине турнирной таблицы и попытка сделать что-то приемлемое с данным коллективом за год-два.

Сам Хави Грасия утверждал, что он перед поездкой консультировался с Унаи Эмери, но толку от этих консультаций не получилось. А все потому, что Грасия позиционировал себя как мягкий тренер. В результате российские игроки с примкнувшим к ним Караденизом противопоставили себя звездным легионерам.

Еще одна ошибка - отстранение от игр Магомеда Оздоева, Эмиля Бергстрема и Соломона Кверквелии. И если Оздоев банально проиграл конкуренцию, то отлучение Бергстрема и Кверквелии до сих пор вызывает ряд недоуменных вопросов.

Этих вопросов не было бы, если бы Самбрано, Бурлак и Санчес играли безошибочно. Но ведь и к ним все чаще возникают претензии, в том числе и от голкипера Рыжикова, которому в одиночку не спасти дырявую оборону нынешнего «Рубина», где пропускать по два мяча за матч становится уже нормой.

Как-то незаметно ушел из команды Самуэль Гарсия, на которого так наделся главный тренер. Зато чаще стали появляться на поле Мвила и Лестьенн, а в последнем матче мы наконец-то увидели суперзвезду Сонга. Кстати, в середине поля Грасия долгое время рассчитывал на Мвила и Камболова, но количество обостряющих передач от них - всего по 0,5 в среднем за матч. Не надо быть специалистом, чтобы понять: это крайне низкие показатели. Мог бы помочь им в этом Цакташ, но все его подключения грешат обрывами, из-за которых едва ли не любой соперник «Рубина» может сотворить реальную и опасную контратаку.

Еще один слабый момент Грасии - зависимость игры его команды от Рубена Рочины. Он один из немногих новичков (если не единственный), кто не стремится играть примитивно. Он, в отличие от двух чистых нападающих, третий по подключениям к голевым атакам. Он один в команде способен отдать точный и острый разрезающий пас. Но, как ни странно, именно Рочина виноват в том, что у «Рубина» слабый правый фланг. Он часто сдвигается вправо, чтобы сделать пас на

Жонатаса, а фланговая атака ложится целиком на Морица Бауэра. А сам Бауэр также любит смещаться в центр, и контратака по его флангу становится уже привычной. Так что Рочина при этом еще и мало занимается оборонительной работой, а центральные защитники «Рубина», как мы все неоднократно видели, могут начудить когда угодно. Здесь уже нет смысла говорить о том, что для современных защитников и Самбрано, и Бурлак явно медлительны.

И тут надо вспомнить, кого тренировал до этого Хави Грасия. А тренировал он «Малагу» - семнадцатую команду в Примере по забитым мячам и четвертую по пропущенным. То есть видно, что испанский специалист может вынуть команду из низов турнирной таблицы, сделав из нее грозу авторитетов, не более. А ведь в «Рубине» перед ним ставились совсем другие задачи.

Что же впереди у Грасии? В первую очередь - домашний матч с «Краснодаром». В случае успеха (а в него мало кто верит) теоретические шансы на спасение сезона еще сохраняются. Хотя уже сейчас видно, что зритель на футбол в Казани ходит уже с неохотой, да и по телевидению нечасто смотрит матч до конца. Зрелище, особенно на фоне плей-офф Лиги европейских чемпионов, крайне унылое. Правда, матчи со «Спартаком» и «Зенитом» уже позади, так что шансы, повторимся, еще остаются. Но это в том случае, если команда Грасии сумеет наконец-то выиграть один-два матча подряд и почувствует вкус и игры, и победы.

Но не следует забывать: Хави Грасия - типичный прагматик, никаких революционных подвижек в ближайших матчах от него ждать не следует. У него есть свое видение матча и построения командной игры, а при имеющихся на данный момент ресурсах его схемы начинают сбоить даже при самом «сладком» сопернике. А ведь тот же «Краснодар» - команда, которая играет все 90 минут, получая от этого удовольствие и заставляя соперника не отсиживаться в обороне.

Звучит банально, но сегодня Грасии не хватает квалифицированных игроков для решения клубных задач.

Так что если руководство «Рубина» хочет реальных подвижек в этом вопросе и хочет вернуть зрителя на трибуны, Грасия должен, во-первых, разгрузить платежную ведомость от опальных легионеров, а во-вторых, прикупить еще двух-трех игроков на конкретные позиции, то есть усилиться точечно.