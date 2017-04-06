Мало кто навещает дачные участки зимой. Вот и стоят наши домики не менее полугода заброшенные. А без хозяина, как известно, дом - сирота. Поэтому часто, приехав на дачу по весне, мы сталкиваемся с множеством проблем. О том, как подготовить дачный дом к новому сезону, рассказывает наш постоянный консультант Ольга Леушева.

«ОПЯТЬ ЗАЛЕЗЛИ!» Это первая мысль, которая возникает при взгляде на зияющий оконный проем. Если и другие следы криминала налицо, оставьте все как есть и вызывайте полицию. Шансов на то, что вернут украденное, практически нет, но злоумышленника найти и припугнуть можно. Если в вашем садоводстве зимнее воровство не редкость, а дачники лишь горестно считают убытки, вероятнее всего, проблема будет усугубляться. Безнаказанность порождает новые правонарушения. Не забудьте позвонить страховщикам. Ведь ваш дом застрахован?

Впрочем, не всегда разбитое окно говорит о чьем-то злом умысле. Стекло могло пострадать от сильного ветра или града. Не факт, что у вас на даче хранятся запасы стекол и есть все необходимое для ремонта. Да и время обычно ограниченно. Чтобы в дом не попадали дождь и соседские коты, придется забить проем фанерой, обычной полиэтиленовой пленкой или куском плотной ткани. Конечно, защита не самая надежная, но это лучше, чем ничего.

А если хотите предотвратить подобные неприятности в будущем, подумайте о ставнях. Это изобретение наших предков - вещь во всех отношениях замечательная. Справиться с сооружением ставней способен даже не слишком опытный мастер.

«СИМ-СИМ, ОТКРОЙСЯ!» С окнами все в порядке, но возникла другая проблема - входная дверь не открывается. Возможно, она отсырела и разбухла, строение деформировалось, замок заржавел.

Последний вариант не самый страшный. Смазанный машинным маслом или другим средством навесной замок, скорее всего, позволит ключу повернуться. Если ничего не помогает, замок, увы, придется сбивать. Впрочем, даже если замок удалось открыть, лучше его заменить. Неизвестно, как поведет он себя при следующем посещении дачного участка.

Врезной замок чаще всего заклинивает от того, что дверь перекосило. Потребуется немного приподнять ее, чтобы провернуть ключ, и проблема решится. Хуже, когда заклинивает металлическую дверь (а такое при долгом отсутствии хозяев тоже случается), тут без помощи специалистов вряд ли обойдешься.

Вывод: когда вы отправляетесь на дачу весной в первый раз, не будет лишним взять с собой запасной замок и смазку. Инструменты, которые могут понадобиться в первую очередь (лопата, молоток, топор, лом), нужно либо привезти с собой, либо хранить там, где до них можно легко добраться.

КРЫША ПРОТЕКЛА. Во время первого визита на дачу нужно обязательно подняться на чердак и внимательно все осмотреть. Особое внимание уделить печной или каминной трубе в местах ее примыкания к крыше. Следы протекания можно обнаружить на стропилах и обрешетке. Стоит осмотреть козырек над входной дверью, проверить крышу веранды.

Характер протечки зависит от вида кровельного покрытия, но всегда зоной особого риска являются всевозможные стыки (в этом отношении обычная двускатная крыша надежнее, чем ломаная: стыков меньше). Металл повреждается реже, чем мягкая кровля. Влияет и угол наклона: у плоских крыш вероятность повреждения под тяжестью снега и льда выше.

Как бы не хотелось поскорее заняться посадками, постарайтесь устранить течь. Вода обладает большой разрушительной силой. Плесень, грибок, гниющие стропила потребуют гораздо больших усилий и затрат, чем ремонт маленького повреждения кровли на начальной стадии.

Вода могла повредить проводку, поэтому во время первого весеннего визита на дачу будьте особенно внимательны и осторожны при обращении с электроприборами.

СЛОМАНЫ ВОДОСТОКИ. Опытные мастера-кровельщики устанавливают желоба так, что они принимают стекающую с крыши воду, а глыбы снега и льда проходят над ними. Если что-то пошло не так и водосток пострадал, восстановить его нужно как можно скорее. Дождевая вода, льющаяся с крыши, разрушит отмостку, пробьет канавки в грунте и в итоге может оказаться в подполе.

Некоторые хозяева монтируют водостоки так, чтобы их без особого труда можно было снять на зиму, а весной вернуть на место. Может, это и не самое удачное, но все же решение. Оно позволяет не тратить дорогое весеннее время на ремонт, а средства - на приобретение новых желобов.

ЗАПАХ СЫРОСТИ, СПЕРТЫЙ ВОЗДУХ. Если после долгого отсутствия в доме чувствуются промозглый холод, повышенная влажность и неприятные запахи, следует задуматься о состоянии вентиляции. И дело не только в нашем комфорте, но и в здоровье здания. В такой атмосфере очень быстро возникают гнили, плесени, грибок, которые наносят колоссальный ущерб, а избавиться от них бывает очень сложно.

Если подвал регулярно затапливает, разумнее всего посоветоваться со специалистами, которые подберут оптимальный способ (дренаж, гидроизоляция) исходя из ваших условий, пожеланий и возможностей.

А для начала проветрите и согрейте помещение. Но не перекалите печь и следите за работой электронагревателей!

Просушите на солнце матрасы, одеяла, подушки и другие вещи. Перемойте всю посуду горячей водой с дезинфицирующими средствами, после зимы можно ее даже прокипятить. В деревнях по весне было принято мыть избу. Стоит и нам по примеру предков изгнать из помещения зимний дух, смахнуть пыль и паутину, дезинфицирующими средствами протереть стены, потолки и пол, прибраться в шкафах. Даже если в них не обнаружится явных следов пребывания мышей и крыс, лучше не рисковать - работать в четырехслойной марлевой повязке и резиновых перчатках.

РЕЦЕПТ ПРЕДКОВ. В чистом, проветренном и согретом доме в вазе на столе, застеленном свежей скатертью, будет уместен букет из веток растений, обладающих выраженным антимикробным действием: сосны или можжевельника. Приятным, чуть горьковатым ароматом наполнят помещение и продезинфицируют воздух еще не расцветшие веточки рябины или черемухи.

Между прочим, травники, древние лекари и вполне современные туристы знают о способе очищения воды с помощью этих растений. Даже болотную воду можно избавить от болезнетворных организмов, неприятного вкуса и запаха, если погрузить в нее на 2 - 3 часа веточки рябины, ольхи или черемухи. Во многих садоводческих товариществах воду включают не сразу, и, если в запасе нет термоса с горячим чаем, этот способ нужно иметь в виду.

И вот соскучившийся по людям дом радостно распахнул дверь перед своими хозяевами, приветливо скрипнули половицы. Дом жив! А уж с проблемами мы как-нибудь справимся.