Почти полгода назад, сразу же после новогодних каникул, в коридоре редакции газеты «Казанские ведомости» появилась пятилитровая бутыль. По призыву и примеру нашего системного администратора Игоря Вагнера, который на деле ратует за улучшение экологии и защиту окружающей среды, сотрудники редакции стали складировать в емкость отработанные батарейки и аккумуляторы.



Бутыль незаметно пополнялась - почти каждый день кто-нибудь из нас бросал в нее батарейки. Вначале свои - от диктофонов, а затем стали приносить из дома. Предупреждали родных, чтобы не выкидывали, как раньше, батарейки в мусорное ведро или на улицу. Мол, придем, заберем у вас и отнесем к нам в редакцию. Вот что значит общественное сознание!

И наступил день, когда бутыль заполнилась под горлышко. Встал вопрос: куда сдавать? В Казани есть несколько приемных точек, и почти все они расположены в крупных торговых центрах, где продают бытовую технику и электронику. Мы же выбрали Министерство экологии и природных ресурсов РТ, в фойе которого стоит специальная урна. Когда прибыли на место со своей бутылью, выяснилось, что мы не одни такие сознательные.

- Урна наполняется доверху ежедневно, - рассказывает пресс-секретарь министерства Айгуль Амирова. - Причем наполняют емкость не только сотрудники, но и казанцы, которые живут по соседству с нашим зданием. В свою очередь мы отвозим отработанные батарейки в Поволжскую экологическую компанию, которая занимается приемкой опасных промышленных отходов. Надо отметить, что гражданское самосознание казанцев за последние годы повысилось. Каких-то пять лет назад многие, не особо утруждаясь, выкидывали батарейки куда попало. О том, что этим мы наносим большой вред природе, как-то не задумывались.

Хотя на каждом элементе питания стоит специальный знак о запрете выброса в мусорное ведро. Одна маленькая использованная пальчиковая батарейка содержит множество тяжелых металлов, активно загрязняющих окружающую среду.

Батарейки входят в состав опасных отходов 1 - 2-го класса, процесс утилизации которых происходит под особым контролем. Вначале элементы питания сортируются вручную, затем перерабатываются в дробильной камере. Специальным магнитом отбираются металлические части, после чего остатки вновь дробятся в более мелкую крошку. В этой смеси остаются цинк, марганец, графит и электролит. Ее запускают в процесс гидрометаллургии. Во время него происходит нейтрализация электролита, отделяются соли марганца, цинка, отбирается графит. Последний этап - упаковка. Выделенные материалы упаковывают и отправляют на предприятия для вторичной переработки.

Что можно сделать из отработанных батареек? Железо отправляется на металлургические предприятия.

Из графита изготавливают минеральные краски, смазочные материалы, щетки для электродвигателей и другое. Марганец используют в красильной промышленности, полиграфии и изготовлении новых батареек. Цинк отправляют на фармацевтическое производство, в медицину, сельское хозяйство, свинцовые сплавы используют при производстве электродов, керамики, стекла.

Министерством экологии и природных ресурсов РТ на данный момент реализуются несколько проектов, адресованных широкому кругу населения, но в первую очередь - направленных на воспитание у молодых чувства ответственности за окружающую среду.

- Руководство Минэкологии РТ во главе с министром Фаридом Абдулганиевым заинтересовано в экологическом воспитании подрастающего поколения, - говорит Айгуль Амирова. - С малого возраста необходимо приучать детей беречь природу, и самые лучшие учителя в этом деле - это мы с вами, взрослые. Надо начинать с себя и подавать хороший пример детям. Юные татарстанцы активно участвуют в таких наших проектах, как акция #ЭКОВЕСНА2017 (самого активного и креативного участника ждет iPad Air в подарок). Конечно же, будут организованы конкурсы и среди населения, предприятий, образовательных учреждений. В этом году пройдут конкурсы «ЭКО Школа», «ЭКО Семья», «ЭКО Предприятие», «ЭКО ВУЗ/СУЗ». В рамках конкурса «100 зеленых уголков Республики Татарстан» активные детские сады и школы получат посадочный материал для благоустройства своих территорий, что создаст дополнительные общественные пространства.

Тем временем в редакционном коридоре «Казанских ведомостей» уже появилась новая пятилитровая бутыль. Пока еще пустая.