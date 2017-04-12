Воспитанники детского сада №77 Вахитовского района Казани поиграли в советские игры вместе с родителями и с главным редактором газеты «Казанские ведомости» Венерой Якуповой.

Гвоздем утренника «Хуш килден гузел яз» - «Да здравствует красавица весна» в детском саду стали не только песни и танцы. В этот раз дети показали своим родителям, как они умеют играть. А правилам советских игр ребята научились из книги главного редактора «Казанских ведомостей» Венеры Якуповой «Музей детства в Казани». На страницах этого сборника собраны описания 132 игр, в которые играли в детстве наши бабушки и дедушки, мамы и папы.

- Без игр маленькому человечку сложно будет стать тем, кем хотят видеть его родители. Игры учат навыкам коллективного общения. Ребенок в игре примеряет на себя разные роли - это развивает его как личность, - сказала главный редактор «Казанских ведомостей».

Из множества игр, которые описаны в книге, организаторы утренника выбрали пять. Так, воспитанники старшей подготовительной группы (5 - 7 лет) от души побегали, играя в горелки, попрыгали настолько высоко, чтобы их не задела удочка, а также показали, где у них ухо, горло, нос на рекордной скорости. Не могли оторваться малыши и от игры «Жмурки». Водящему нужно было с закрытыми глазами поймать одного из игроков. Как оказалось, несмотря на всю подвижность игр, так можно развлекаться и в помещении. А в «Подарки» можно играть даже в небольшой комнате. Малышам необходимо было показать, как, к примеру, пользоваться подарком для папы - молотком или сюрпризом для мамы - мясорубкой. В завершение игры нужно было запомнить сразу несколько движений, а потом воспроизвести все это вместе.

- Мы в детстве всем двором играли на улице в подвижные игры. Игры, которыми были сегодня увлечены, делают нас внимательными, вырабатывают координацию, силу и ловкость. Игры ценны тем, что правила могут придумать и сами дети - это развивает их воображение. Родителям стоит уделять внимание не только обучению чтению и счету, но и простым детским забавам. Мамам и папам будет полезно поиграть во что-то со своими малышами. Взрослый должен быть не человеком на пьедестале, а таким же, как и его ребенок, - объяснила старший воспитатель детского сада №77 Марина Михеева.

Особенно дети обрадовались, когда воспитатели предложили им сыграть вместе с родителями. Малыши буквально визжали от восторга, видя, как мамы и папы бегут наперегонки друг с другом. Неудивительно, что взрослые до сих пор помнят все считалочки, благодаря которым и выбирался водящий. А малыши повторяли за ними, стараясь быть похожими на своих родителей.

- Моему сыну Руслану летом исполнится 6 лет, и он, как и все дети, обожает играть в различные игры. Он очень активный, поэтому и игры выбирает подвижные. Постоянно бегает, прыгает и дома, и на улице, - поделилась молодая мама Любовь Сайфутдинова.

Конечно, не только игры, но и чтение влияет на развитие малыша. Детский сад №77 стал одним из первых, где появилась своя библиотека. Среди инициаторов ее организации - президиум Союза журналистов Татарстана и газета «Казанские ведомости». Два года назад журналисты привезли туда первые книжки. А сейчас их в библиотеке более 500!

- Родителям понравилась идея создания библиотеки, и они сами часто приносят книги. В старших подготовительных группах в книгах есть формуляры, по которым выписывают различные издания. У нас здесь действительно настоящая библиотека, - рассказывает заведующая детским садом №77 Светлана Товсенко. - Также в каждой группе есть свои книжные уголки. Мы планируем привлечь в библиотеку и родителей, чтобы они читали сказки своим детям.

Библиотеки появляются и в других детских садах города и республики. «Казанские ведомости» уверены, что книги помогут малышам не только узнать об окружающем мире, но и научат их играм, без которых невозможно полноценное и гармоничное развитие детей.