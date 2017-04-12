Вот уже и солнышко греет совсем по-весеннему, приближаются майские праздники, а горожан все чаще и чаще посещают мысли об отпуске.

Провести его можно по-разному, но один из вариантов отличается от прочих возможностью не только приятно провести время, но и позаботиться о своем здоровье. Это отдых в санаториях, которыми так изобилуют Татарстан и соседние регионы. О достоинствах и особенностях отдыха в современных здравницах корреспонденту «Казанских ведомостей» рассказал Владимир Кудашов, руководитель туристической компании «Объединение Турист».



География

Первое, ради чего стоит выбраться отдохнуть в санаторий, - это природа. Только возвращаясь в Казань после отдыха, большинство горожан осознают, каким воздухом мы дышим каждый день. Практически все здравницы располагаются не просто на живописных, но и на заповедных территориях Татарстана и соседних регионов. Даже в весеннее время приятно прогуляться по пробуждающемуся после зимы лесу и берегу реки или озера. Чего только стоят воздух и пейзаж на берегу Волги! Или взять, например, марийскую тайгу - таких мест близ Казани больше нигде не встретить. Пересекая границу республики, мы оказываемся в совершенно другом мире: хвойные леса, преимущественно песчаные почвы, покрытые хвоей, чистые водоемы.

Если говорить о географии возможных мест санаторного отдыха, то жителям Казани следует вспомнить о здравницах нашей республики, а также о санаториях соседних Чувашии и Марий Эл. Дорога обычно не занимает много времени, ведь большинство санаториев расположены не дальше чем в 150 км от Казани. Впрочем, говоря о российских санаториях, нельзя забывать и о минеральных водах Кавказа и причерноморских здравницах.

Несмотря на близость санаториев, до многих из них проблематично добраться на общественном транспорте ввиду расположения в заповедных зонах. Тем, кто не располагает личным автомобилем, стоит поинтересоваться в турфирме, есть ли возможность заказать трансфер. Многие компании предлагают такую услугу.



Лечение

Следует понимать, что отдых в здравнице - это не только приятное, но и полезное времяпрепровождение, ведь есть возможность пройти значительное количество оздоровительных процедур. Конечно, это не лечение, которое можно получить в больнице, но профилактика заболеваний, особенно хронических, не менее важна. Статистика показывает, что люди, регулярно посещающие санатории, в течение года болеют в три раза реже, чем прочие. Если же говорить о дальнесрочной перспективе, то постоянные посетители санаториев в среднем живут на 10 - 15 лет дольше, причем речь идет об активной жизни.

Большинство санаториев Татарстана и близлежащих регионов прежде имели четкую специализацию, сложившуюся еще в советские времена. Это и лечение минеральными водами, и грязелечение, и процедуры, способствующие укреплению сердечно-сосудистой системы. В наши дни здравницы активно расширяют перечень предлагаемых процедур, во многих из них лечение производится комплексно. Кроме того, появились и новые услуги, например, косметологические или иппотерапия - процедуры, связанные с верховой ездой и просто общением с лошадьми.

Питание и развлечения

Затрагивая вопрос питания в санаториях, многие люди выражают некоторое недовольство, дескать, невкусно. На самом деле в современных здравницах высокое качество питания, а в некоторых даже соответствует ресторанному уровню. Что касается вкусовых качеств, то это вопрос привычки. В повседневной жизни мы зачастую привыкаем к соленой пище, соусам. В санаториях же вам предложат пищу без специй и почти без соли. Конечно, ее можно посолить по вкусу, но лично я советую попробовать изменить своим привычкам и оценить простую еду из свежих натуральных продуктов.

Что касается развлечений, то они в основном связаны с отдыхом на природе: прогулки на лодках, катание на лошадях, баня, рыбалка. Не обходится и без традиционных дискотек, хотя их проводят не во всех здравницах. Для любителей культурного досуга в некоторых санаториях организуют выездные экскурсии в близлежащие города.

Кстати, оценить качество услуг, предоставляемых санаториями, можно в ходе специальных экскурсий, которые организуют некоторые турфирмы.

Цены

Вопрос цен, безусловно, важен для отдыхающих. В весенний сезон - приблизительно до конца мая - стоимость путевок в санатории несколько ниже, чем летом. В это время можно воспользоваться специальными предложениями, благодаря которым цена одного дня отдыха, включающая в себя проживание, питание и лечебные процедуры, в среднем начинается от 1400 рублей за сутки, в более дорогих санаториях - от 2400 рублей. Кроме того, в это время в большинстве санаториев есть особые предложения для пенсионеров. В летнее время стоимость одного дня отдыха в здравнице может составлять 3000 - 3500 рублей за сутки, но есть и более экономные варианты. Существует и санаторный отдых премиум-класса, но цены в таких здравницах весьма велики - до 18000 рублей за сутки.

Молодым людям, желающим провести первомайские выходные, попарившись в бане и полакомившись шашлыком, могу посоветовать обратить внимание на предложения баз отдыха. Такой досуг обойдется от 800 рублей с человека за сутки.