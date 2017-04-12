Сегодня проблемы, связанные с детскими поликлиниками, волнуют очень многих родителей. Не у всех есть возможность даже в экстренных случаях получать медицинские услуги платно, тем более что государство в достаточной мере финансирует программу оказания бесплатной медицинской помощи населению. Однако по факту у татарстанцев возникает множество спорных моментов. В социальных сетях и на сайтах соответствующих ведомств жители республики обсуждают волнующие их вопросы. С помощью специалистов управления здравоохранения г. Казани разберем наиболее распространенные из них.



- В детской поликлинике с записью не только к узким специалистам, но и к участковому педиатру полный бардак! То запись полная, то она еще не открыта. Через портал госуслуг тоже всегда занято. По живой очереди не пускают. Месяцами не можем попасть к врачам на медосмотр.

- Согласно территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Татарстан на 2017 год срок проведения консультаций врачей-специалистов в плановой форме не должен превышать 14 календарных дней с момента обращения. Такой же срок с момента назначения установлен для проведения диагностических исследований (УЗИ, рентген, функциональная диагностика) и лабораторных исследований. Для детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей, этот срок составляет 5 рабочих дней. Компьютерная томография должна быть проведена в течение 30 календарных дней со дня назначения. Таким образом, если нет возможности попасть на прием к врачу, обращайтесь к заведующей. Если администрация поликлиники никак не решает этот вопрос, нужно обратиться в страховую компанию. В экстренных случаях при внезапном заболевании консультации и обследования проводятся в день обращения без записи.

- Меня категорически не устраивает наш участковый педиатр. Поликлинику менять я не хочу, живем в соседнем доме. Имею ли право поменять участок, на котором мы обслуживаемся? В регистратуре отмахнулись, сославшись на то, что детей много и мы обязаны наблюдаться на том участке, к которому относится адрес проживания.

- В соответствии со ст. 21 Федерального закона от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» «при оказании гражданину медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи он имеет право на выбор медицинской организации в порядке, утвержденном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, и на выбор врача с учетом согласия врача». Обращайтесь не в регистратуру, а напрямую к администрации поликлиники. Менять медицинскую организацию и педиатра можно не чаще одного раза в год. Вам нужно будет написать заявление, указав причины замены лечащего врача. Руководитель поликлиники в течение трех рабочих дней со дня получения данного заявления обязан проинформировать вас в письменной или устной форме о врачах соответствующей специальности, работающих в данном медицинском учреждении. На основании этой информации вы уже сможете выбрать врача.

- В нашей детской поликлинике нет врача-ортопеда. Мне предлагают обратиться в платную клинику. Правомерно ли это?

- Неправомерно. При невозможности оказать застрахованному лицу медицинские услуги по программе ОМС медицинское учреждение обязано выдать направление на бесплатные консультации узких специалистов в другое медицинское учреждение, работающее по системе ОМС. Для получения такого направления нужно обратиться к своему педиатру и заведующей. В случае отказа обращайтесь в свою страховую компанию.

- Имеем ли мы право на бесплатные медицинские анализы в поликлинике, если полис ОМС у ребенка оформлен в Казани, живем мы тоже здесь, а прописан он в другом регионе?

- Если вы прикреплены к поликлинике в Казани и лечащий врач назначил проведение анализов, выдав направление, то они проводятся бесплатно. Полис ОМС действует на всей территории РФ в любом регионе.

- В роддоме мне сказали, что каждому новорожденному положена бесплатная аптечка с определенным набором лекарств. Как ее можно получить?

- Вам нужно обратиться к своему участковому педиатру. По закону аптечка новорожденного действительно бесплатно полагается каждому маленькому жителю нашей республики в возрасте до 28-го дня жизни (период новорожденности) при обязательном наличии свидетельства о рождении, полиса обязательного медицинского страхования, страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

- Можно ли ребенку по полису ОМС пройти бесплатное лечение в санатории?

- Возможность получить льготную путевку в санаторий предоставляется детям с хроническими заболеваниями при наличии показаний, которые определяет санаторно-отборочная комиссия, созданная в каждой детской поликлинике по направлению от участкового педиатра. Такие путевки выдаются в порядке очередности подачи заявлений. Приоритетным правом пользуются дети из многодетных семей, дети-сироты, дети, находящиеся под опекой, дети из малоимущих и малообеспеченных семей. Количество путевок на каждый календарный год ограниченно. Если вы не видели в вашей поликлинике никаких объявлений на этот счет, уточните информацию у педиатра или заведующего педиатрическим отделением.

- Слышала о том, что детям до трех лет положены бесплатные лекарства. Наш педиатр только разводит руками. Проясните, пожалуйста.

- Безвозмездное обеспечение детей первых трех лет жизни лекарственными препаратами предусмотрено Законом Республики Татарстан от 8 декабря 2004 года №63-3РТ «Об адресной социальной поддержке населения в РТ». В 2017 году он включает в себя такие часто покупаемые лекарственные средства, как инсулин, парацетамол, ибупрофен, энтерол, ацикловир, бифидумбактерин, поливитамины, тест-полоски к глюкометрам и др. С полным перечнем лекарств можно ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения РТ. Выписывать лекарства из этого списка должны педиатры с учетом показаний для назначения того или иного препарата. Бесплатные лекарства положены всем детям младше 3 лет, детям из многодетных семей - до 6 лет, а детям-инвалидам - до 18 лет (для семей, которые не отказались от социального пакета в пользу финансовой компенсации). При этом никто не имеет права требовать справки о доходах семьи.

Конечно, есть определенный лимит. После превышения финансового лимита бесплатные лекарства выписать будет невозможно. Однако многие жители нашего города успешно получают лекарства, положенные им по закону. Поэтому не стесняйтесь спрашивать у своих врачей, а если они говорят, что впервые об этом слышат, обращайтесь к заведующей отделением или к главному врачу поликлиники.

- В воскресенье у ребенка сильно воспалился глаз. В поликлинике попасть к окулисту можно в лучшем случае в понедельник, только если он будет принимать в этот день. Куда можно обращаться в таких случаях за бесплатной медицинской помощью? Или придется ехать в платную клинику?

- В воскресные и праздничные дни неотложная бесплатная офтальмологическая помощь детям может быть оказана в ДРКБ. Вам нужно взять с собой документы и подъехать в приемное отделение. В пик сезонных респираторных и вирусных заболеваний в детских поликлиниках города даже в выходные и праздничные дни работают дежурные врачи. Кроме того, можно обратиться в приемные отделения детских больниц г. Казани или в экстренных случаях вызвать скорую помощь. Неотложная стоматологическая помощь также может быть оказана внепланово в стоматологических поликлиниках. В детских поликлиниках должна быть вывешена подробная информация о графиках дежурств медицинских учреждений. Если в вашей поликлинике такой информации нет, обратитесь в регистратуру.

Более подробно с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Татарстан на 2017 год и другими нормативно-правовыми актами можно ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения Республики Татарстан. Владея информацией о постановлениях государства, каждый житель республики может грамотно отстаивать свое право на квалифицированную, своевременную и бесплатную медицинскую помощь.