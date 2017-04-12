Данный сервис позволяет собственнику не только просматривать информацию о принадлежащих ему объектах недвижимости, но и ее расположение на публичной кадастровой карте, а также оперативно получать уведомления об изменениях характеристик объектов недвижимости, ограничении (обременении) прав на объект недвижимости, а также о факте наложения или снятия ареста на имущество.



- Если у вас есть в собственности недвижимость, расположенная за пределами Татарстана, то вся информация о ней (вид объекта, кадастровый номер, адрес, площадь, кадастровая стоимость и доля в праве собственности) также отражается в указанном сервисе, - поясняет начальник отдела государственной регистрации недвижимости в электронном виде Управления Росреестра по Республике Татарстан Ада Зайдуллина.

Кроме того, использование сервиса позволяет повысить уровень защищенности прав собственников. Выбрав удобный способ получения оповещения - на электронную почту или в виде СМС-сообщений, правообладатель сможет своевременно реагировать на несанкционированные действия в отношении объектов недвижимости.

- Любой правообладатель может своевременно узнать, что его недвижимостью интересуются третьи лица, если они, например, попытались наложить на нее арест, даже если речь идет о другом регионе. И соответственно вовремя отреагировать на такие действия, - обращает внимание на эту важную функцию интернет-сервиса Ада Зайдуллина.

Кроме того, «Личный кабинет» упрощает доступ заявителя к получению государственных услуг в электронном виде. С помощью сервиса можно заказать выписку из Единого государственного реестра недвижимости или подать документы на кадастровый учет или государственную регистрацию прав, отслеживать статус исполнения государственных услуг. Здесь же можно записаться на прием в офисы приема/выдачи документов.

Для использования «Личного кабинета» необходимо зарегистрироваться в ЕСИА на сайте www.gosuslugi.ru и иметь соответствующий логин и пароль. При их отсутствии зарегистрироваться и подтвердить учетную запись можно в центрах обслуживания пользователей или МФЦ, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Республике Татарстан.