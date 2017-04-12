13 апреля 2017 года исполняется 100 лет со дня основания общественно-политической газеты «Республика Татарстан», соучредителями которой являются Кабинет министров и Государственный Совет РТ. Накануне этого события наш корреспондент встретился с ее главным редактором Александром Латышевым.



- Александр Николаевич, можно представить, какая богатая у нашей старейшей газеты история. Как она начиналась?

- «Республика Татарстан» ведет летоисчисление с газеты «Рабочий», первый номер которой вышел полулегально в свет 31 марта 1917 года (по старому стилю). Это было издание местного комитета большевиков. Редактором был сын известного казанского купца и близкий сподвижник В.И.Ленина Виктор Тихомирнов. Газета просуществовала недолго. Уже 9 августа, накануне выхода 40-го номера, члены редакции были арестованы «за попытки свержения существующего строя».

Октябрьская революция открыла вторую точку отсчета биографии нашей газеты. 29 октября, на третий день после установления в Казани советской власти, был напечатан первый номер газеты «Знамя революции». Именно это издание до 1965 года считалось родоначальником сегодняшней «Республики Татарстан». Однако накануне 50-летия Октября казанский историк-исследователь Талгат Насыров доказал, что издание на семь месяцев старше, поскольку «Знамя революции» - непосредственный наследник дореволюционного «Рабочего» Виктора Тихомирнова.

Талгат Насыров исходил из того, что 19 июня 1918 года Казанский комитет РКП(б) возобновил издание газеты «Рабочий», причем с сорокового номера. Через месяц возрожденный «Рабочий» был объединен со «Знаменем революции», редакцию которого возглавил В.Веденский - редактор возрожденного «Рабочего».

До ноября 1965 года факт «родственного» слияния газет не учитывался. По инициативе Талгата Насырова, коллектива «Советской Татарии» (так газета называлась до 1993 года) данный вопрос рассматривался на заседании бюро Татарского обкома КПСС, которое приняло решение о смещении времени зарождения газеты на более ранний срок - 13 апреля (31 марта по старому стилю) 1917 года, то есть на дату выхода в свет первого номера газеты «Рабочий». После тщательной проверки был скорректирован и календарь (колонуфер) газеты.

В дальнейшем нынешнее издание «Республика Татарстан» меняло название еще пять раз. С 1 мая по 29 июня 1920 года газета называлась «Знамя труда», затем - «Известия ТатЦИКа и ОК РКП(б)», с 5 мая 1924 года - «Красная Татария», с 6 августа 1951 года - «Советская Татария», с 17 августа 1993 года по настоящее время - «Республика Татарстан». Понятно, что за каждым названием стоит определенный этап в жизни республики.

- За сто лет существования коллектив редакции не раз отмечал ее юбилеи. Какой из них особенно памятный?

- Конечно, это пятидесятилетие издания. 12 апреля 1967 года, цитирую документ, «за заслуги в коммунистическом воспитании трудящихся Татарской АССР, мобилизации их на выполнение задач хозяйственного и культурного строительства и в связи с 50-летием со дня выхода первого номера» газета была награждена орденом Трудового Красного Знамени. Соответствующий указ Президиума Верховного Совета СССР подписали 12 апреля 1967 года Председатель Президиума ВС СССР Н.Подгорный и Секретарь Президиума ВС СССР М.Георгадзе.

13 апреля в Казани в Татарском государственном театре оперы и балета им. М.Джалиля состоялось торжественное заседание представителей общественности республики, посвященное 50-летию «Советской Татарии». По этому случаю коллективу газеты поступило приветствие обкома партии, Президиума Верховного Совета и Совета Министров ТАССР.

- Как прожиты сто лет вашим изданием?

- Менялись поколения, гремели войны, переламывался общественный строй, и, мы считаем, все это время газета неустанно и достойно делала свое дело - писала историю современности. Ко дню своего 100-летия «Республика Татарстан» выпустит 28240-й номер. В Татарстане да и в России немного изданий, путь которых измерялся бы таким количеством номеров. Собранные вместе, они представляют собой уникальный, неповторимый документ эпохи, запечатлевший каждодневную жизнь республики. Причем газетные страницы доносят до нас (и будут доносить до наших потомков) не только, что называется, голые факты, цифры, фамилии, но и живые картины нашего бытия, аромат эпохи, речь, мысли, чувства и настроение людей...

На всех этапах истории республики газета жила радостями и болями нашего общества, всегда находилась там, где вершилась судьба народа. В коротких и емких призывах «Даешь соцгород!», «Время, вперед!», «Долой разруху!», «Скорее покончить с безграмотностью!», в категоричности и бескомпромиссности тона газетных выступлений явственно ощущается пафос трудовых свершений 20 - 30-х годов.

С новой силой зазвучал голос газеты в годы Великой Отечественной войны. Часть журналистов ушли на фронт, вдвое уменьшился формат газеты, но она не утратила своей популярности. «Красная Татария» укрепляла моральный дух народа, с ее страниц не сходил обращенный к читателям вопрос-призыв: «Что ты сделал сегодня для фронта?» Мы чтим светлую память бывших корреспондентов «Красной Татарии» Ф.Суходеева, В.Никольского, Д.Лагутина, П.Тупоногова, И.Белкина, фоторепортера А.Михайлова, погибших в боях с фашистскими захватчиками. Нынешним журналистам, что постарше, довелось работать с теми, кто с оружием в руках защищал Отечество. Это бывшие редакторы А.Клименков и Ю.Щелыванов, журналисты П.Бахтин, С.Козин, В.Куликов, Ю.Белостоцкий, В.Мукусев, А.Авдеев, К.Иванов, И.Зезюлин, Н.Лабудин, И.Нейман, Ш.Байгильдин, М.Петров.

Строительство после войны новых предприятий, освоение большой нефти, Нижнекамский нефтехимический комплекс, КАМАЗ, сегодняшний Иннополис - это и вехи истории республики, и самые популярные адреса журналистских маршрутов.

- Кто оставил яркий след в истории самой газеты?

- Она дала стране и республике плеяду замечательных журналистов, писателей, общественных деятелей. В первые годы советской власти газету редактировал видный писатель Владимир Бахметьев, в дальнейшем член президиума правления Союза писателей СССР. Он был в составе делегации, направленной из Казани в Москву для подписания акта об образовании Татарской АССР. Романом «Белая береза» Михаила Бубеннова, который до войны работал собственным корреспондентом «Красной Татарии», зачитывалась вся страна. Этот роман одним из первых среди произведений о войне был удостоен Сталинской премии. В нашей газете начинал и Андрей Алдан-Семенов, автор эпопеи «Красные и белые». Евгения Гинзбург, автор «Крутого маршрута», мать известного писателя Василия Аксенова, возглавляла в «Красной Татарии» отдел литературы и искусства. Здесь начинал король фронтовых фоторепортеров страны Виктор Темин. Потом его забрала к себе «Правда». «Лейкой», подаренной ему Горьким, он снимал дрейфующие станции «Северный полюс», Папанина на льдине, Знамя Победы над Рейхстагом, подписание акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии, процесс по делу нацистских главарей в Нюрнберге.

Сотрудниками нашей газеты были известные поэты Александр Безыменский и Демьян Бедный (текст его всенародно известной песни «Как родная меня мать провожала…» впервые напечатан в нашей газете), поэт и художник Павел Радимов, художник Дени, поэты, писатели, драматурги Анатолий Мелузников, Павел Евгеньев, Бруно Зернит, Евгений Белянкин, Тамара Ян, Ян Винецкий. С нашей газетой сотрудничали Лариса Рейснер, Александр Фадеев, Николай Асеев, Михаил Исаковский (слова любимой народом песни «В лесу прифронтовом» также впервые увидели свет в «Красной Татарии»), Лев Ошанин, Федор Панферов, Алексей Толстой, Леонид Леонов, Анатолий Луначарский, французский писатель Жан Ришар Блок и другие.

В нашей редакции бывали Горький, Маяковский и другие выдающиеся деятели отечественной культуры.

Заместитель редактора нашей газеты Алексей Прямков стал редактором центральной газеты «Индустрия» и журнала «Индустрия социализма». У нас работали Петр Ионов, который затем редактировал в Москве «Учительскую газету», и Павел Кузнецов, ставший позднее главным редактором журнала «Советский Союз». Политический обозреватель нашей газеты Олег Морозов стал первым заместителем Председателя Госдумы РФ, сейчас он член Совета Федерации ФС РФ.

- Какую сегодня нишу занимает газета «Республика Татарстан» на медийном рынке Татарстана?

- Богатые традиции коллектива, журналистская сплоченность, чувство ответственности перед читательской аудиторией помогли газете устоять и в сложный период перехода к демократическим формам правления, и в последующие годы.

Позиция газеты заключается в том, чтобы правдиво отражать социально-экономические и политические процессы, не впадать в односторонность, доносить до читателей все социально значимые мнения. Мы - за взвешенность в освещении всех сфер нашей жизни, за сохранение мирной и дружной атмосферы совместного проживания народов в Республике Татарстан.