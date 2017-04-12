В жизни любого человека может возникнуть ситуация, когда купленный товар или предоставленная услуга не соответствуют заявленному качеству. В таком случае, как и в ряде других ситуаций, жители РТ могут обратиться за помощью в общественную организацию Республики Татарстан «Защита прав потребителей».



О работе этой организации корреспонденту «Казанских ведомостей» рассказала ее председатель Юлия Нигматуллина.

- Как давно существует ваша организация?

- Общественная организация РТ «Защита прав потребителей» существует более восьми лет. За это время мы неоднократно получали свидетельства и благодарственные письма, наглядно демонстрирующие эффективность нашей работы.

- Какие функции выполняет «Защита прав потребителей» в республике?

- Основная наша функция очевидна из названия организации. Своими приоритетными и первостепенными направлениями деятельности мы считаем формирование и воспитание грамотного, способного защитить себя потребителя и предпринимателя, осуществляющего свою деятельность на рынке потребительских услуг.

Если же говорить о непосредственных функциях нашей организации, то их можно разделить на три основных направления. Первое - консультационная и информационная поддержка физических лиц и организаций по вопросам, связанным с защитой прав потребителей в современных рыночных условиях. Второе - просветительская и информационная работа. И, наконец, третье - это совершенствование оказываемых нами юридических услуг.

- Какие специалисты оказывают услуги населению в вашей организации?

- Эти специалисты являются юристами и экспертами в различных областях и отраслях науки, экономики и права. Они внимательно изучают предоставленные материалы, проводят бесплатную юридическую и предварительную экспертную консультацию, информируют обратившихся к нам о необходимости и целесообразности проведения того или иного правового, экспертного исследования. На этой основе может быть выполнен прогноз развития спорной ситуации. При этом только около 20 - 25 процентов дел доходят до суда, остальные решаются мирным урегулированием спора.

- Какова стоимость ваших услуг для населения?

- Все услуги нами предоставляются бесплатно, причем как физическим, так и юридическим лицам. При этом следует отметить, что судебная защита прав потребителей также осуществляется на безвозмездной основе. За подробной информацией вы можете обратиться на сайт rtzpp.ru или по телефону 590-71-20, 297-24-97.