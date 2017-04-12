Жительница Казани оказалась в непростой жизненной ситуации, когда ей через суд пришлось доказывать негодность сына к срочной службе в вооруженных силах. И хотя правда была на ее стороне, суд отказал ей в праве быть представителем сына.



У сына Зинаиды Черновой (фамилия и имя героини вымышлены) еще в юности обнаружили заболевание внутренних органов. Оно плохо поддается лечению и со временем перешло в хроническую стадию. При прохождении призывной комиссии врачи установили, что парень годен к срочной службе в вооруженных силах. Для семьи это был шок, поскольку действующая на тот момент редакция Положения о военно-врачебной экспертизе, утвержденная постановлением правительства РФ от 01.10.2014 за №1005, однозначно определяла, что гражданин с подобным заболеванием на срочную службу призван быть не может.

Конечно же, мать бросилась обивать пороги военкоматов, проводила за свой счет независимую комиссию, добивалась проведения заседания врачебных комиссий. Наконец дело дошло до суда. И тут выясняется, что представителем своего сына на суде Зинаида Чернова быть не может, потому как у нее нет юридического образования. Судья обосновала отказ пунктом 1 ст. 55 Кодекса об административном судопроизводстве, вступившим в силу в октябре 2015 года.

Согласно этому документу представителями в суде по административным делам могут быть лица, обладающие полной дееспособностью, не состоящие под опекой или попечительством и - это очень важно - имеющие высшее юридическое образование. Женщине необходимо было нанимать адвоката, но средства на это отсутствовали. В итоге суд состоялся без представителя истца, и он был выигран, потому что особых доказательств не требовалось - дело было простое и ясное. Студенту дали белый билет по состоянию здоровья.

Ну а если представить ситуацию, когда малоимущее лицо, допустим, сельский пенсионер отстаивает свои права в суде в непростом деле, при этом он не имеет средств на наем профессионального юриста, да и нет адвокатов в данной местности, особенно в глубинке? В дополнение ко всему он не обладает ораторскими способностями, публично выступать стесняется, да и с русским языком у него не очень? Ситуация для России стандартная.

Есть те, кто могут стать представителями пенсионера в суде, - дети, родственники, сосед. Но они не имеют юридического образования, а стало быть, согласно 55-й статье не могут защищать его интересы в суде. А еще может случиться, что дедушка в день суда заболел или по объективным причинам не может лично участвовать в судебном заседании. Что тогда? Упираемся в стену. А поскольку в России суды перегружены, дело не рассматривается, и никто в этом не виноват.

Но давайте обратимся к Конституции РФ. Статья 46 п. 1 гласит: «Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод». Статья 19 п. 1 утверждает: «Все равны перед законом и судом». Согласно п. 5 статьи 32 «граждане Российской

Федерации имеют право участвовать в отправлении правосудия». А текст п. 1 ст. 55 КАС вводит ограничение на участие в отправлении правосудия наложением образовательного ценза, что противоречит тексту «Все равны перед законом и судом». Ключевое здесь: все равны! Получается, новый закон выступает против главного документа нашей страны и нарушает сразу несколько статей Конституции России? Что делать простому инженеру, геологу, врачу, учителю для защиты своих прав в суде - учиться на юриста или кормить юристов?

Комментарий

Руслан Галиуллин, юрист:

- Указанное автором статьи ограничение касается той категории судебных споров, которые рассматриваются в рамках Кодекса административного судопроизводства РФ. Действительно, по данной категории дел представитель стороны судебного процесса допускается к участию в деле только при наличии документа, свидетельствующего об имеющемся у него высшем юридическом образовании. Как видно из текста статьи, автором ставится вопрос о соответствии данного положения законодательства Конституции РФ. В соответствии с Федеральным конституционным законом от 21 июля 1994 г. №1-ФКЗ дела о соответствии федеральных законов Конституции РФ разрешает Конституционный суд Российской Федерации. С учетом изложенного автор имеет возможность обратиться в Конституционный суд с жалобой на несоответствие нормы законодательства требованиям Конституции РФ. Вместе с тем необходимо отметить, что жалоба на несоответствие требованиям Конституции РФ части 1 статьи 55 Кодекса административного судопроизводства ранее уже подавалась в Конституционный суд Российской Федерации, однако определением от 27 сентября 2016 г. №1782-О Конституционный суд отказал в принятии к рассмотрению указанной жалобы.