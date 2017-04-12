В Арбитражном суде РТ состоялось рассмотрение дела о признании Татфондбанка банкротом.



Истцом выступил Банк России. По подсчетам временной администрации, сумма долгов ТФБ составила 189 млрд рублей. Недостаток имущества составил 118 млрд, реальная стоимость активов банка - 27 млрд 784 млн, рассказали представители ЦБ в ходе выступления в суде.

«Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство», - говорится в решении суда. Это означает, что кредиторы, не попавшие под страховку АСВ, начнут получать денежные компенсации согласно очереди, предусмотренной законом, передает ИА «Татар-информ». 30 марта ЦБ РФ объявил о начале приема требований кредиторов банка.

Проблемы Татфондбанка начались 14 декабря 2016 года, когда было приостановлено расчетно-кассовое обслуживание клиентов на выдачу наличных в банкоматах. На следующий день Банк России ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов, назначил в ТФБ временную администрацию в лице АСВ. 15 декабря АСВ признало случай Татфондбанка страховым. 21 декабря в качестве банков-агентов были выбраны пять кредитных организаций, выплаты вкладчикам начались с 26 декабря.