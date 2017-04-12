Сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Ямашевский» УМВД РФ по Казани по подозрению в мошенничестве задержали жителя Набережных Челнов.

Оперативники установили, что 31-летний мужчина под предлогом продажи четырех автомобилей и двухкомнатной квартиры завладел суммой в размере 1 миллион 577 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по г. Казани.

С заявлением о похищении денег в отдел полиции обратилась 39-летняя жительница Казани. Она сообщила, что в январе 2017 года познакомилась с мужчиной. В ходе общения с ней он рассказал, что занимается проведением аукционов конфискованного имущества и может помочь в приобретении автомобиля по цене ниже рыночной стоимости. Женщина заинтересовалась предложением и согласилась на условия нового знакомого. Для приобретения нескольких автомобилей и квартиры в качестве предоплаты он попросил ее перевести на банковский счет более полутора миллионов рублей. Женщина перевела деньги и попыталась связаться со знакомым, но он отключил телефон и скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Оперативники задержали его по месту жительства в Набережных Челнах и доставили в Казань. В ходе проведения оперативных и следственных действий сотрудники полиции установили, что похищенные деньги злоумышленник потратил на покупку автомобиля. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»).

Устанавливается причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений на территории Казани.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто пострадал от мошеннических действий данного лица, с просьбой позвонить в дежурную часть отдела полиции «Ямашевский» по телефону 294-55-52.