Завершением этой недели станет Светлое Христово Воскресение. В этот день, 16 апреля, православные верующие встретят главный христианский праздник года - Пасху.

Во всех храмах Казани праздничные богослужения с крестным ходом традиционно начнутся в ночь с 15 на 16 апреля, в них примут участие тысячи верующих.

Главная пасхальная служба состоится в Раифском Богородицком мужском монастыре. Здесь в Светлую Пасхальную ночь с 15 на 16 апреля митрополит Казанский и Татарстанский Феофан возглавит крестный ход, проведет пасхальную заутреню и Божественную литургию. Начало богослужения в 23.00.

16 апреля, в праздник Пасхи Христовой, владыка Феофан совершит великую пасхальную вечерню в Благовещенском соборе Казанского кремля. Во время вечерни состоится принесение Благодатного огня, доставленного из Иерусалима. Начало богослужения в 17.00.

Для обеспечения безопасности горожан в местах проведения мероприятий будет усилен наряд полиции. Предусмотрена работа общественного транспорта, который доставит верующих в разные районы города.

После окончания праздничной пасхальной службы 16 апреля для жителей Казани будет организована спецподача транспорта. В праздничную ночь на специальные маршруты выйдут 8 автобусов и один троллейбус.

С 2.00 16 апреля жителей будут вывозить со следующих пунктов:

от остановки «Центральный стадион» на площади Тысячелетия в направлении к ул. Чернышевского: до жилого массива Дербышки - 1 автобус, до жилмассива Азино-1 через Советскую площадь - 1 автобус, через ул. Гвардейскую - 1 автобус, до остановки «10-й микрорайон» через улицы Танковая - Академика Парина - Дубравная - Комиссара Габишева - Академика Завойского - 1 автобус, ж. м.Мирный - 1 автобус;

от остановки «Центральный стадион» на площади Тысячелетия в направлении Ново-Савиновского района - 1 автобус, до Авиастроительного района - 1 автобус, до Кировского района - 1 автобус;

от остановки «Центральный стадион» - по маршруту Центральный стадион - Ленинская дамба - ул. Декабристов - ул. Дементьева - 1 троллейбус.

Как сообщает комитет по транспорту г. Казани, движение городского пассажирского транспорта будет осуществляться с остановками по требованию пассажиров.