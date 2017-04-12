До 2 мая жителям Татарстана необходимо отчитаться о своих доходах - именно до этого срока продлится нынешняя декларационная кампания. О ее особенностях в ходе брифинга в Кабинете министров РТ журналистам рассказал руководитель УФНС по РТ Марат Сафиуллин.



Физическим лицам, получившим доход в 2016 году, следует самостоятельно рассчитать сумму налога и подать декларации в налоговые органы. Сделать это можно и в электронном виде на сайте ФНС. Под доходами физических лиц подразумеваются денежные средства, полученные от продажи имущества, находившегося в их собственности менее установленного срока, продажи ценных бумаг, долей в уставном капитале, от сдачи квартир, предпринимательской деятельности, выигрышей в лотереи.

Следует отметить, что нынешняя декларационная кампания имеет два новшества. Первое - за 2016 год не нужно подавать форму 3-НДФЛ, то есть декларацию о доходах, не удержанных налоговым агентом. Сумма налога будет рассчитана и начислена сотрудниками ФНС самостоятельно на основании сведений, полученных от налоговых агентов. Сумма начисленного налога будет указана в уведомлении, которое татарстанцы получат в августе или сентябре, уплатить налог необходимо будет не позднее 1 декабря 2017 года. Второе - для физических лиц, продавших недвижимость, приобретенную до 1 января 2016 года, расчет НДФЛ будет производиться по новым правилам. Если доход от продажи объекта недвижимости составил менее 70% от кадастровой стоимости самого объекта, то в доход будет вменяться сумма, исчисленная как 70% от его кадастровой стоимости.

На начало апреля в УФНС по РТ поступило 153 тысячи деклараций, до окончания кампании ожидается еще 80 тысяч поданных деклараций от физических лиц на общую сумму 900 миллионов рублей. Помимо деклараций о доходах около 89 тысяч татарстанцев подали заявление на имущественные выплаты, еще 40 тысяч - на социальные налоговые выплаты. Уже за первый квартал 2017 года гражданам был возвращен 621 млн рублей.