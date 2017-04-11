Новые дороги должны разгрузить действующие. Так, по словам Фомина, новая дорога общегородского значения вдоль западного хода железной дороги, далее вдоль набережной Волги поможет разгрузить Горьковское шоссе. Помимо этого в генплане в первую очередь предусматривается замыкание Большого казанского кольца, что потребует строительство продолжения улицы Баки Урманче до пересечения с улицей Тихорецкой, где намечено строительство транспортной развязки.

Также для разгрузки Горьковского шоссе и обеспечения связи района «Салават Купере» разработчики документа предлагают построить дорогу вдоль проектируемой трассы высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ-2) и транспортные развязки на улице Васильченко, на пересечении проспекта Ибрагимова, улицы Декабристов, улицы Копылова, а также на пересечении с проектируемой дорогой, являющейся продолжением Аметьевской магистрали и проходящей вдоль железной дороги до федеральной трассы М7.

Проект предполагает также продолжение дороги по улице Тэцевской через жилой комплекс «Салават Купере» с выходом на федеральную трассу М7.
«Помимо вылетных магистралей разработчиком генерального плана запроектирована кольцевая дорога-дублер вдоль трассы М7», - сказал Владимир Фомин.

Что касается развития общественного транспорта, то разработчик предлагает пустить скоростной трамвай в новый район «Салават Купере». 
«Трамвайную линию планируется проложить по улице Тэцевской далее до улицы Нурихана Фаттаха. Практически трамвай дойдет до центра жилого района «Салават Купере», - пояснил В.Фомин, добавив, что есть несколько вариантов. - Затем закольцовка существующего скоростного маршрута через «Солнечный город», район улицы Меховщиков до железнодорожного вокзала».

Отдельное внимание уделено корректировке схемы автобусных маршрутов, парковочной стратегии и перехватывающих парковок, улучшению привлекательности городского пространства путем развития пешеходных и велосипедных связей.

«По предлагаемому Министерством транспорта и дорожного хозяйства РТ проекту кольцевого пассажирского железнодорожного сообщения разработчики генплана с учетом опыта аналогичных проектов Москвы не выявили положительного влияния на развитие транспортной инфраструктуры города и считают более целесообразным развивать городской пассажирский транспорт», - отметил докладчик. 