354 км улично-дорожной сети и более 10 развязок предполагается построить в столице Татарстана согласно разрабатываемому генеральному плану. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил начальник управления архитектуры и градостроительства Владимир Фомин, передает официальный портал мэрии Казани.

Новые дороги должны разгрузить действующие. Так, по словам Фомина, новая дорога общегородского значения вдоль западного хода железной дороги, далее вдоль набережной Волги поможет разгрузить Горьковское шоссе. Помимо этого в генплане в первую очередь предусматривается замыкание Большого казанского кольца, что потребует строительство продолжения улицы Баки Урманче до пересечения с улицей Тихорецкой, где намечено строительство транспортной развязки.

Также для разгрузки Горьковского шоссе и обеспечения связи района «Салават Купере» разработчики документа предлагают построить дорогу вдоль проектируемой трассы высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ-2) и транспортные развязки на улице Васильченко, на пересечении проспекта Ибрагимова, улицы Декабристов, улицы Копылова, а также на пересечении с проектируемой дорогой, являющейся продолжением Аметьевской магистрали и проходящей вдоль железной дороги до федеральной трассы М7.

Проект предполагает также продолжение дороги по улице Тэцевской через жилой комплекс «Салават Купере» с выходом на федеральную трассу М7.

«Помимо вылетных магистралей разработчиком генерального плана запроектирована кольцевая дорога-дублер вдоль трассы М7», - сказал Владимир Фомин.

Что касается развития общественного транспорта, то разработчик предлагает пустить скоростной трамвай в новый район «Салават Купере».

«Трамвайную линию планируется проложить по улице Тэцевской далее до улицы Нурихана Фаттаха. Практически трамвай дойдет до центра жилого района «Салават Купере», - пояснил В.Фомин, добавив, что есть несколько вариантов. - Затем закольцовка существующего скоростного маршрута через «Солнечный город», район улицы Меховщиков до железнодорожного вокзала».

Отдельное внимание уделено корректировке схемы автобусных маршрутов, парковочной стратегии и перехватывающих парковок, улучшению привлекательности городского пространства путем развития пешеходных и велосипедных связей.

«По предлагаемому Министерством транспорта и дорожного хозяйства РТ проекту кольцевого пассажирского железнодорожного сообщения разработчики генплана с учетом опыта аналогичных проектов Москвы не выявили положительного влияния на развитие транспортной инфраструктуры города и считают более целесообразным развивать городской пассажирский транспорт», - отметил докладчик.