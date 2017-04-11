Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ, дознаватели обнаружили три независимых источника возгорания на месте пожара, случившегося в минувший понедельник.

Площадь возгорания составила 200 квадратных метров, в результате трагедии погиб прораб Мансур Зиннатов. По предварительной версии дознавателей, он скончался от отравления продуктами горения.

Первый источник располагался в южной части здания – помещении площадью 14 квадратных метров, где пострадали стены и потолок. Там же была найдена канистра с небольшим количеством легковоспламеняющейся жидкости. В другом помещении по всему периметру были обнаружены масляные пятна. На месте третьего очага возгорания обрушилась часть потолочного перекрытия.

По предварительной версии пожарных, возгорание могло возникнуть путем заноса в помещения открытого огня. Проще говоря, это мог быть поджог. Однако окончательные выводы можно будет сделать только после экспертизы, проводимой ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение ФПС ИПЛ по РТ». В отделе полиции «Зареченский» будет решаться обоснованность необходимости уголовного дела по факту случившегося.