В Казани за 2014 - 2016 годы с аукционных торгов было продано недвижимого муниципального имущества на сумму 1,69 млрд. руб. Об этом сегодня сообщили на заседании XV сессии Казанской городской Думы, на котором был заслушан «отчет о выполнения Прогнозного плана (программы) приватизации муниципальной собственности г.Казани на 2014 - 2016 годы».

За это время на 38 аукционных торгах было реализованы свыше 650 объектов: нежилые помещения и здания с земельными участками. В муниципальный бюджет были перечислены денежные средства почти на 1 млрд. рублей.

Также на 10 аукционах посредством публичного предложения было выставлено 69 объектов муниципальной недвижимости, общей площадью 12,36 тыс.кв.м. Реализовано 29, общей площадью более 4,3 тыс.кв.м.