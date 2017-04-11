За это время на 38 аукционных торгах было реализованы свыше 650 объектов: нежилые помещения и здания с земельными участками. В муниципальный бюджет были перечислены денежные средства почти на 1 млрд. рублей.

Также на 10  аукционах  посредством  публичного  предложения было выставлено 69 объектов муниципальной недвижимости, общей площадью 12,36 тыс.кв.м. Реализовано 29, общей площадью более 4,3 тыс.кв.м. 