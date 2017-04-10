В городской Ратуше проходит XV сессия Казанской городской Думы. Депутаты рассматривают 8 вопросов. Основной – исполнение муниципального бюджета в 2016 году.

Более половины доходов, поступающих в городскую казну, это налоговые сборы – почти 60%. Среди всех налоговых доходов 91,2% занимают налог на доходы физических лиц (свыше 4 млрд. рублей), земельный налог (почти 3,5 млрд. рублей) и налоги на совокупный доход – почти 2 млрд. рублей.

Неналоговые доходы снизились по сравнению с 2015 годом – почти 23% от общего объема собственных доходов, это чуть больше 3 млрд. рублей. Причина снижения – уменьшением доходов от использования имущества и продажи материальных и нематериальных активов.