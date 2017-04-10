Слепой жребий свел итальянский «Ювентус» и испанскую «Барселону» уже в четвертьфинале Лиги европейских чемпионов.

И вот на глазах у своих зрителей «Старая Синьора» сумела не просто победить, а разгромить клуб из Каталонии. Пауло Дибала сумасшедшими ударами отличился на 7-й и 22-й минутах. И как не пытались Месси и компания наладить игру в атаке, голевых моментов они создали всего два-три.

А в начале второго тайма «Ювентус» отличился со «стандарта» – Джорджо Кьеллини мастерски пробил головой. Играть оставалось больше получаса, но «Барселона» даже не смогла забить гола престижа. Ответный матч пройдет 19 апреля на «Камп Ноу», и «Ювентус» прекрасно помнит, как недавно в противостоянии с ПСЖ каталонцы отыгрались со счета 0:4.