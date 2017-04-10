Волейболистки казанского «Динамо» в первом матче финала Кубка ЕКВ на своей площадке сумели в четырех сетах переиграть итальянский клуб «Юнет Ямамай» - 3:1 (25:18, 25:22, 20:25, 25:22).
Первые две партии наши девушки выиграли без особых пролблем, а вот в концовке третьей партии сказалось то, что играть приходится команде на два фронта. Серия невынужденных ошибок привела к проигрышу – 20:25. К счастью, четвертый сет остался за хозяйками – 25:22 и 3-1. Теперь в Италии 15 апреля казанкам достаточно выиграть всего два сета, чтобы завоевать трофей.
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