В нашей большой Казани функционирует множество клубов по разным интересам. Один из них - клуб «Ветеран», который существует многие годы при совете ветеранов АО «Казанский оптико-механический завод».

Между клубами и советом ветеранов давно установились прочные деловые связи. Председатель совета Надежда Артемьева частая гостья на всех клубных мероприятиях. Отсюда и кипучая деятельность клубов, и популярность их среди пенсионеров КОМЗа. В них проходят торжественные поздравления с Днем Победы, Днем пожилых людей, организуются праздничные столы и концерты художественной самодеятельности.

Достойно особого упоминания деятельность клуба «Ветеран», созданного в 1982 году при музее трудовой и боевой славы коллектива завода. Клуб этот - активный проводник лучших трудовых традиций предприятия. Он является и центром организации досуга пенсионеров, их активного отдыха и творческого развития. За 35 лет существования состав его существенно изменился, «повзрослел» (среди активных его членов есть люди 80 лет и старше), но девизом всех остаются слова из клубного гимна:

У нас такая в жизни линия -

Года нам вовсе не беда.

Что ж, что волос

тронут инеем?

Зато душа-то молода!

По знаменательным датам в клубе проводятся огоньки и посиделки с чаепитием, концертами, танцами. Бывают литературно-музыкальные гостиные с приглашением местных поэтов и других известных людей. Как правило, эти встречи сопровождаются выступлением детей из музыкальной школы №10 или студии творческого развития детей при Дворце культуры им. Саид-Галиева. Силами членов клуба проводятся встречи по разнообразной тематике.

Четверть века при клубе существует хор, в котором песенным творчеством занимаются порядка трех десятков человек. Он регулярно выступает на многих мероприятиях, проходящих в ДК, в выездных концертах, на фестивалях. У коллектива есть свое помещение, за что артисты благодарны совету ветеранов. А еще совет организует различные экскурсии и поездки, например, в Раифу, Свияжск, Елабугу, Билярск, Йошкар-Олу и конечно по родной Казани.

Ветераны КОМЗа принимают активное участие в работе музея ДК им. С.Саид-Галиева. Они принесли сюда написанные воспоминания, свои драгоценные реликвии. Ветераны предприятия принимают самое активное участие в проводимых музеем мероприятиях, таких как «Посвящение в рабочие», «Проводы в армию», «Уроки мужества». В функционировании музея сегодня велика заслуга председателя совета ветеранов завода Надежды Артемьевой. После ремонта ДК она проявила завидную настойчивость и добилась возрождения музея, который играет важную роль в жизни пенсионеров завода. Совместными усилиями работников музея и ветеранов были подготовлены к юбилею завода книги «Сквозь призму времени», «Детство и война».

Словом, успешно функционирует совет ветеранов и, к радости пенсионеров, действуют кружки при ДК и музей завода.