В ХХ веке ученые смогли, создав мощные микроскопы, заглянуть в наномир и даже рассмотреть отдельные молекулы и атомы. А вот увидеть, как устроена Вселенная, оказалось гораздо сложнее. И все же… Раскрыть тайны мироздания призван небывалых размеров телескоп, стоимость которого 1,5 млрд евро.

Международный проект по созданию крупнейшего в мире радиоинтерферометра называется Square Kilometre Array, что в вольном переводе означает «антенная решетка площадью в квадратный километр».

Штаб-квартирой SKA стала обсерватория Джодрелл-Бэнк в Великобритании. Интересно, что название прибора отражает первоначальную идею ученых, которая возникла в начале 1990-х: построить радиотелескоп с общей собирающей площадью антенн около одного квадратного километра. За четверть века аппетиты исследователей выросли. Теперь гигантское сооружение будет состоять более чем из 110 тысяч антенн, расположенных в Южной Африке, где меньше всего радиопомех, Австралии и Новой Зеландии. А собирающая площадь радиотелескопа увеличится примерно в 5 раз.

Россия пока официально не присоединилась к стройке века, в которой участвуют десятки научных организаций из 20 стран мира. Но в реализации проекта задействован Владислав Столяров - ведущий научный сотрудник САО РАН, научный сотрудник OpenLab «Исследования быстропеременных процессов во Вселенной» Казанского федерального университета. Владислав Александрович является также научным сотрудником Кембриджского университета (Англия). Он один из тех, кто будет заниматься обработкой огромного количества генерируемых SKA данных о космосе. На вопрос о том, какую информацию смогут получить земляне при помощи этого «микроскопа для Вселенной», он ответил так:

- Square Kilometre Array будет функционировать как адаптивная антенная решетка в широком диапазоне частот. Большое количество антенн в сумме должны создать эффект работы одного гигантского радиотелескопа площадью один километр. Чувствительность SKA будет примерно в 50 раз выше, чем у любого из ныне существующих радиотелескопов, что позволит ему обнаружить, к примеру, активный радар аэропорта на планете, находящейся на расстоянии 50 световых лет от Земли. Небо он сможет сканировать более чем в 10 тысяч раз быстрее, чем все его собратья-интерферометры. Благодаря феноменальной «зоркости» SKA можно будет заняться решением фундаментальных вопросов физики, касающихся происхождения и развития Вселенной, процессов формирования галактик и черных дыр. Мы также сможем исследовать природу темной энергии, изучить происхождение магнетизма в космосе, доказать существование гравитационных волн.

Кроме того, у нас будет прекрасная возможность еще раз проверить (уже при помощи самых современных методов), верна ли общая теория относительности. С уверенностью могу сказать, что будут открыты новые феномены.

Несмотря на то что завершить строительство телескопа планируется только в 2028 году, в июле 2016 года на южноафриканской части мегателескопа SKA - телескопе MeerKAT - начали проводиться исследования. В первый же сеанс работы были открыты тысячи ранее неизвестных галактик. Шансы обнаружить внеземные цивилизации сразу резко возросли. И это только начало! Интересно, какие открытия нас ждут в будущем?..