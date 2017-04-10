Литературно-музыкальный вечер «Муслим Магомаев - народный Орфей России» состоялся на прошлой неделе в библиотеке №29 Московского района Казани.



В этот день члены клуба «Озарение» собрались, чтобы вспомнить кумира своей молодости Муслима Магомаева. Музыкально-литературную композицию о нем представили Борис и Гузель Бакировы. В читальном зале библиотеки на большом экране шли чередой фото: мальчик Муслим - любимец Баку, юноша, покоривший всю страну своим страстным исполнением песен Бабаджаняна и Пахмутовой, победитель международного конкурса, исполнивший «Бухенвальдский набат», счастливая пара - Муслим и Тамара Синявская, Магомаев - мэтр советской эстрады. На фоне экрана Борис Бакиров под гитару без микрофона проникновенно исполнял песни из репертуара артиста, а Гузель Бакирова в паузах рассказывала о Муслиме Магомаеве.

Присутствующие вспоминали юность, подпевали любимым песням и даже кричали «Браво!» солисту. Информация о звезде советской эстрады была краткой и емкой. Многие записывали интересные факты. Незаметно пролетел час - именно столько по времени занимала программа. Завершая выступление, Борис спел свою песню «Яркий след» - посвящение кумиру миллионов. А слушатели наперебой стали рассказывать эпизоды, связанные с Муслимом Магомаевым. Кто-то вспомнил свои впечатления от выступления певца в Казани в 1969 году, кто-то помнит, как он приезжал с концертом в молодежный лагерь «Волга».

«А я слышала самый необычный его концерт, - вспомнила одна из присутствующих. - Я жила тогда в Душанбе, и Муслим Магомаев приехал туда на гастроли. Ему не понравилось, что цена билетов на его выступление сильно завышена, и отказался выступать в зале. Он открыл окна гостиницы, в которой жил, и пел для всех, кто собрался перед ней. Было очень много народа, и он пел два часа».

Наверняка артист получил за это нагоняй, но он продолжал жить и творить так, как считал нужным. Его любили не только простые люди, но и наделенные властью, они и не давали надолго «захлопнуть» певца чиновникам от искусства. В конечном итоге время расставило все по своим местам.

Кто же подарил собравшимся прекрасный час в городской библиотеке? Бакировы - дружная интернациональная семья. Но такие семьи не редкость у нас в Татарстане. У Бориса мама кубанская казачка, папа татарин, а в паспорте как место рождения указан город Потсдам, где служил его отец, кадровый военный. «Однажды отметка о месте рождения в Германии мне помогла - полиция не решилась выписать штраф за небольшое нарушение», - улыбается Борис.

«Я родом из Бугульмы, - говорит Гузель. - Зять у нас индус, дочь познакомилась с ним, когда, окончив Казанский университет, была направлена в китайский город Чанша преподавать в университете русский язык. А Фероз тогда учился в Финляндии и попал в Чаншу на стажировку по бизнесу. Поженились они в Финляндии. Сейчас живут на Мальте, у зятя там своя фирма. А у меня внуку 2,5 года, и родилась внучка. На двоих с Борисом у нас семь внуков».

«Скажите, вы ведь руководите клубом «Лилия», а это клуб для молодых инвалидов. Как вы к этому пришли?» - поинтересовались мы у Гузели. «Получила инвалидность сама, а когда увидела, что вокруг много таких же, как я, и даже моложе, то захотелось им помочь», - ответила она.

И откуда-то взялись силы, чтобы что-то просить, обивать пороги и писать письма. Для своих подопечных Гузель организовала клуб общения «Лилия», а для ветеранов - клуб «Возрождение». Сначала они базировались в маленькой комнате на улице Завойского. Потом заседания клуба проводились в Музее Константина Васильева на Гвардейской. Проводятся встречи в «Музыкальной гостиной», которой уже 13 лет.

Гузель старается, чтобы попавшие в беду молодые люди не чувствовали себя одинокими, вычеркнутыми из жизни. И Борис поддерживает ее в таком благородном деле. Вместе они участвовали в создании клуба авторской песни и поэзии «Привал». Теперь Борис его руководитель. Борис и Гузель Бакировы создают интересные программы, с которыми выступают и в Национальном музее РТ, и в Музее-мемориале Великой Отечественной войны в Казанском кремле, и в библиотеках, и в школах, и в вузах города. Без громких слов, задушевно, под перебор струн они организуют круговорот добра в народе - люди забывают о своих болячках, заряжаются позитивными эмоциями и готовы делиться добром.

Все-таки много в нашем городе интересных, а главное - добрых людей.