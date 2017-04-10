Президент РТ предложил предпринимателям составить деловой рейтинг муниципалитетов и рассказать, какие условия для развития бизнеса созданы в тех или иных районах и городах. Это прозвучало на IV расширенном заседании Совета по предпринимательству при Президенте РТ, которое Рустам Минниханов провел 5 апреля.

Мероприятие состоялось в Казани на площадке ГТРК «Корстон». В работе приняли участие и.о. премьер-министра РТ Алексей Песошин, мэр Казани Ильсур Метшин, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей Тимур Нагуманов, представители государственной власти, руководители муниципальных образований, а также около 400 предпринимателей.

В своем приветственном слове Рустам Минниханов отметил эффективность данной площадки при решении насущных проблем бизнес-сектора. Сегодня в 50 проектных группах задействована 1000 предпринимателей, а также около 250 представителей властных структур, сообщает пресс-служба Президента РТ. Каждый год проходит около 300 заседаний.

«Многие вопросы, поднимаемые на этих встречах, очень сложные и порой требуют решения на федеральном уровне. Сегодня здесь присутствуют депутаты Госдумы России, которые также будут лоббировать некоторые темы. То, что мы сегодня обсуждаем, - в основном системные проблемы, касающиеся каждого региона», - сказал он.

Первая проектная группа затронула актуальную проблему для владельцев магазинов в малонаселенных пунктах - определение льготных категорий бизнеса при внедрении онлайн-касс. С 1 июля этого года в России станет обязательным использование новых кассовых аппаратов в сфере торговли, общепита, турагентств и пр. Информация о продаже товаров будет поступать в налоговую службу через интернет. Предприниматели из малых деревень серьезно озабочены. По их словам, незначительные обороты не позволяют им нести дополнительные расходы на установку нового оборудования и последующий сервис. А это может привести к массовому закрытию магазинов в небольших поселениях. Федеральный закон идет навстречу регионам и оставляет за ними право определять населенные пункты, в которых предпринимателей освободят от перехода на онлайн-кассы или дадут определенные послабления.

Заслушав спикеров, Рустам Минниханов предложил на 3 года отложить внедрение онлайн-касс в деревнях до 1000 человек, а в тех, где численность населения не превышает 500 человек, вовсе отменить данное требование. «Я не думаю, что мы будем нести какие-то большие потери. Тем более сельские жители и так по обеспечению торговым обслуживанием находятся в неравных условиях с горожанами. Поэтому не нужно усугублять ситуацию», - считает Президент РТ.

Республиканские фермеры обратились к Рустаму Минниханову с просьбой обеспечить равный доступ сельхозтоваропроизводителей к участию в ярмарках. Прозвучала жалоба, что их нередко вытесняют обычные перекупщики, которые не всегда готовы гарантировать качество своей продукции.

Также отмечается недостаток ярмарочных площадей, из-за чего сельским предпринимателям зачастую приходится с ночи занимать места в торговых точках.

Рустам Минниханов подчеркнул, что изначально данные площадки создавались для татарстанских фермеров, поэтому недобросовестных продавцов необходимо оттуда убрать. «Во-первых, следует увеличить количество торговых площадок. Здесь нужно подключить Минстрой РТ и руководство города. Во-вторых, избавиться от всех перекупщиков. За прилавком должны стоять реальные производители, а не те, у кого есть доступ к кому-нибудь чиновнику», - заявил он.

Рустам Минниханов поручил до начала летнего сезона разработать и утвердить четкий регламент отбора участников сельхозярмарок.

Вопрос об узаконении перепланировки нежилых помещений поднял президент Гильдии риелторов РТ Андрей Савельев. Так, сегодня на федеральном уровне нет четкого регулирования данного вопроса. Для узаконения перепланировки республиканские предприниматели обращаются в Росреестр по Татарстану. В 95% случаев следует отказ ведомства, которое не доверяет заключениям специализированных организаций. Бизнесмены вынуждены обращаться в суд и требовать решений по согласованию. «Нам необходимо выработать понятную, прозрачную и, самое главное, непродолжительную по времени процедуру, чтобы бизнес в кратчайшие сроки мог переоформить свое помещение и продолжить деятельность», - заключил А.Савельев.

Начальник Госжилинспекции РТ Сергей Крайнов сообщил, что в Госдуму РФ уже внесен законопроект, согласно которому разрешение на перепланировку нежилых помещений можно будет получить со стороны органов местного самоуправления.

«Главное, чтобы перепланировка не несла угрозу безопасности. Проектные конструктивные решения нарушать нельзя, но для совершения других изменений я препятствий не вижу», - сказал Рустам Минниханов.

Следующая проектная группа предложила снизить чрезмерные требования безопасности, предъявляемые к транспорту, который используется при пассажирских перевозках и транспортировке опасных грузов. Согласно новым поправкам в законе перевозчикам необходимо пройти четыре этапа согласования, каждый из которых длится от 2 до 6 месяцев. Помимо этого, требуется переоборудовать автомашину, а это может обойтись почти в 150 тысяч рублей.

Рустам Минниханов взял данный вопрос на заметку и пообещал помочь предпринимателям: «Когда автобус сходит с конвейера - он уже сертифицирован. Какие еще могут быть доработки? Это вмешательство в конструктивные особенности транспорта».

В ходе заседания был озвучен ряд других вопросов, в том числе приведение в порядок существующих водных скважин, а также разработка условий и регламента вхождения малого бизнеса в Иннополис.