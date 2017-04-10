В новом детском саду с авиакосмическим уклоном, открывшемся в ноябре 2016 года, работают 16 групп на 340 детей. Мэр познакомился с методикой воспитания малышей, которые уже учатся управлять летательным аппаратом.



Как рассказала директор «Галактики» Елена Глухарева, в структуре образовательного центра несколько учреждений. «Это школа №35, которая в прошлом году получила статус лицея, школа для детей, находящихся на лечении в Детской республиканской клинической больнице, Центр аэрокосмического образования, а также дошкольное учреждение, в котором мы сейчас находимся», - отметила она. В распоряжении малышей трехэтажное современное здание, в котором есть билингвальный кабинет, кабинет экологии «Азбука природолюбия», компьютерный класс «Инфознайка», музыкальный зал и спортивный зал с детскими тренажерами. Дети подготовительной группы центра автоматически становятся учащимися первых классов лицея №35.

В образовательном центре «Галактика» ребята изучают основы информатики, разных инженерных наук, а также пробуют управлять летательным аппаратом на тренажере планера.

С 10 по 24 апреля в образовательном центре «Галактика» проходит декада авиации и космонавтики, сообщает kzn.ru. В программе декады экскурсии на аэродром «Вишневка», в планетарий КФУ, мастер-классы по планеризму, открытое занятие по 3D-моделированию и многое другое.