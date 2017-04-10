На портале «Открытый Татарстан» для общественного обсуждения размещен проект Закона РТ «О внесении изменений в Закон РТ «О бюджете РТ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Предложения и замечания можно направить до 13 апреля.



Проект Закона РТ «О внесении изменений в Закон РТ «О бюджете РТ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» вносится в соответствии с нормами Бюджетного кодекса РТ в связи с требованиями федерального законодательства.

В РФ планируется создание региональных лизинговых компаний, которые будут предоставлять на льготных условиях в лизинг субъектам малого и среднего предпринимательства высокотехнологичное оборудование и специализированную технику. Объявлен конкурсный отбор на создание региональных лизинговых компаний.

Для участия в конкурсе законопроектом предлагается отразить в бюджете РТ взнос в уставный капитал акционерного общества, создаваемого путем его учреждения вновь, в целях реализации механизма лизинга для субъектов малого предпринимательства в сумме 500 млн рублей за счет средств, предусмотренных на софинансирование федеральных программ в составе ассигнований на бюджетные инвестиции и капитальный ремонт объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

Второе предлагаемое изменение обусловлено требованием Минфина РФ в короткий срок внести изменения в бюджеты субъектов РФ, учитывающие отражение в доходах бюджетов дотации из федерального бюджета. Для РТ дотация предусмотрена в объеме 1 млрд 11,1 млн рублей. Также предлагается отражение дотации в сумме 1 млрд 11,1 млн рублей в расходной части бюджета РТ в соответствии с мероприятиями «дорожных карт».

Обсуждение законопроекта продлится до 13 апреля, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.