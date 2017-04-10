С 20 по 22 апреля в столице РТ пройдет форум потребительской кооперации Центросоюза Российской Федерации.

Деловая программа форума предусматривает серию деловых мероприятий, в рамках которых планируется обсудить проблемы и перспективы развития потребкооперации. Будут проведены конференция «Кооперация и экономика устойчивого развития. Вызовы и решения», заседание Комиссии по сохранности кооперативной собственности и работе с пайщиками, совещание руководителей потребительских союзов Приволжского федерального округа, заседание Совета Центросоюза России и 146-е общее собрание представителей потребительских обществ Российской Федерации.

В работе форума примут участие представители 70 регионов страны. Среди них руководители органов государственной власти, председатели потребсоюзов, главы субъектов РФ, общественных организаций и бизнес-объединений, сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.

В сквере перед Дворцом земледельцев будет организована выставка-ярмарка продукции кооперативов субъектов России. Кроме того, гостей ждут зрелищные мероприятия: квадро- и мотошоу, выступления парашютистов, конкурс кулинарного мастерства, спортивные состязания и другое.