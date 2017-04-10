Если отказаться от проекта по строительству в Татарстане мусоросжигательного завода, то в республике уже никогда не получится обеспечить должное решение проблем с утилизацией отходов. Об этом заявил Президент РТ Рустам Минниханов в рамках итогового заседания коллегии Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, которое прошло 7 апреля в Иннополисе.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства РФ Александр Хлопонин, руководитель Росприроднадзора Артем Сидоров, исполняющий обязанности премьер-министра Республики Татарстан Алексей Песошин и другие, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Перед началом коллегии Рустам Минниханов и почетные гости в рамках специализированной выставки ознакомились с современными технологиями в области охраны природы. В частности, гостям рассказали о реализуемых в республике проектах, направленных на защиту окружающей среды и формирование экологического самосознания.

Вице-премьер РФ высоко оценил опыт Татарстана по внедрению систем общественного экологического контроля. «Это прорывной шаг в развитии отношения человека к природе. Мне было отрадно посмотреть на то, как это действует в республике. Хочется выразить благодарность за то, что уделяете особое внимание работе с детьми, втягивая и интегрируя их в процессы защиты собственной территории», - сказал Александр Хлопонин.

Приветствуя участников коллегии, Рустам Минниханов отметил, что повышение экологической безопасности и создание комфортного пространства для развития человеческого капитала являются приоритетами Стратегии-2030, реализуемой в республике.

За последние 15 лет в Татарстане построено порядка 50 полигонов твердых коммунальных отходов, однако темпы их заполнения очень высоки, констатировал Президент РТ. Кроме того, растет количество несанкционированных свалок.

«Изучив мировой опыт, мы приняли территориальную схему обращения с мусором. Также запущена программа по определению регионального оператора по сбору и захоронению коммунальных отходов. Мы благодарны правительству Российской Федерации за решение о строительстве в Казани современного мусоросжигательного завода и введение так называемого зеленого тарифа за генерируемую электроэнергию», - добавил он.

Рустам Минниханов подчеркнул, что новый комплекс будет соответствовать самым современным требованиям экологической безопасности. «Мы используем практики, которые долгое время применяются во многих городах мира. На территории Токио расположен 21 подобный завод, и не зафиксировано никаких вредных выбросов. Наш мусоросжигательный центр в технологическом плане будет еще более развитым. Кроме того, мы проведем самые тщательные экспертизы, чтобы не допустить загрязнения окружающей среды», - заверил он.

Президент РТ отметил, что сегодня ряд общественников выступают против реализации данного проекта. «Мы слышим их, будем встречаться и разговаривать с ними. Но я прошу обратить внимание на то, в каком состоянии находится Самосыровская свалка.

Со временем ситуация там будет только ухудшаться. Строительство мусоросжигательного завода - уникальный шанс привести в порядок нашу территорию», - заявил Рустам Минниханов.

«Я сам являюсь жителем Казани. Неужели вы думаете, что я буду принимать решения, в результате которых экология в городе будет ухудшаться?» - добавил Президент РТ.

Александр Хлопонин сообщил, что до 2020 года в России будет построено 5 мусоросжигательных заводов. По его словам, реализация данного проекта позволит значительно продвинуться в части обеспечения защиты окружающей среды.

«Когда мы принимали решение по поводу того, какие регионы могут претендовать на пилотные проекты, то Татарстан был в приоритете. В республике никогда не боялись браться за самые сложные и нестандартные задачи. Экологические требования к новому заводу будут одними из самых высочайших в мире», - сказал вице-премьер РФ.

Александр Хлопонин заострил внимание на необходимости организации разъяснительной работы для населения. «Нужно рассказать людям о том, что мы планируем построить в республике самое современное высокотехнологичное сооружение, и показать, как эти технологии применяются в мире», - пояснил заместитель председателя правительства РФ.

С докладом об итогах работы Росприроднадзора за 2016 год и постановке задач на 2017 год выступил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Артем Сидоров.

В тот же день до начала коллегии в Казанской Ратуше для заместителя председателя правительства РФ Александра Хлопонина презентовали проект комплексной системы контроля за перемещением твердых коммунальных отходов с автоматическим контролем веса с использованием системы «Платон».

Важным элементом системы «Платон» является наличие возможности стационарного и мобильного контроля, так как бортовое устройство в автомобиле можно либо отключить, либо заглушить. Система стационарного контроля - это прежде всего рамки контроля, мобильный контроль осуществляют специально оборудованные легковые автомобили.

В ходе презентации прозвучало предложение: урегулировать на законодательном уровне возможность использования системы «Платон» для мониторинга за перемещением ТКО на полигоны. Предполагается, что такой контроль исключит возможность вывозить и складировать ТКО на несанкционированных свалках.

За основу будущей системы контроля за перемещением ТКО было предложено взять наработки Республики Татарстан, где система ГЛОНАСС уже используется для контроля за перемещением мусоровозов.

Вице-премьер правительства России задал ряд вопросов. В частности, он поинтересовался, как при такой слаженной системе контроля в Казани все-таки возникают несанкционированные свалки. Хлопонину сообщили, что порядка 20% отходов вывозится мелкими перевозчиками, контроль за деятельностью которых обеспечить сложно. Было подчеркнуто: при наличии имеющейся инфраструктуры необходима нормативная база, которая обяжет перевозчиков ТКО работать в системе, использовать систему «Платон».

Александр Хлопонин в целом положительно оценил представленный ему проект. Он предложил определить Казань и Татарстан пилотным регионом. По словам Александра Хлопонина, «к 2020 году нужно сделать первый в России город-миллионник вообще безотходным, для утилизации отходов это все здорово».