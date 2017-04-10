Благодаря вмешательству Республиканской межведомственной комиссии по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников предприятия Татарстана продолжают погашать задолженность по заработной плате.
Так, предприятием г. Казани ООО «ФОН-строй», находящемся в конкурсном производстве, частично погашена задолженность по заработной плате перед 132 работниками. Общая сумма выплат составила 791 тыс. рублей.
Работа с предприятиями-должниками, нарушающими трудовое законодательство в части своевременной и полной оплаты труда сотрудников, будет продолжена, отмечают в пресс-службе министерства труда, занятости и соцзащиты Республики Татарстан.
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