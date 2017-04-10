6-7 апреля в Татарстане прошел RIGF 2017.

6-7 апреля в Республике Татарстан прошел 8-й Российский форум по управлению интернетом. В этом году его главный акцент – вовлечение молодежи в управление интернетом, и поэтому было решено перед официальным началом форума провести еще и «нулевой» день, когда спикеры форума встречаются с молодежью. Местом встречи были выбраны вузы и колледжи Казани – столицы Татарстана. Со студентами встретились заместитель директора Ассоциации интернета вещей Глеб Пыжов и консультант ПИР-Центра Олег Демидов. Кроме того, на юридическом факультете КФУ прошёл круглый стол «Права человека в интернете: анонимность, безопасность, цензура».

На открытии форума выступили первый заместитель министра Министерства информатизации и связи Республики Татарстан Дмитрий Вандюков, мэр Иннополиса Руслан Шагалеев, вице-президент ICANN Михаил Якушев, директор РОЦИТ Сергей Гребенников, представители зарубежных организаций – Совета Европы, глобального IGF и других. Главным лейтмотивом всех выступлений стала тема ответственности всех участников форума за будущее Рунета и высоких технологий. «От нас с вами зависит, какое место в мире в ближайшем будущем будет занимать Россия в области развития высоких технологий», - подчеркнул мэр Иннополиса Руслан Шагалеев.

Участники секций высказались по самым актуальным вопросам развития интернета, наметили возможные пути развития технологий, поговорили о том, к чему может привести человечество цифровая революция, и станут ли инновации благом для человечества.

На заключительном пленарном заседании RIGF 2017 выступили все ведущие секций, которые подвели итоги своих заседаний. Директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев поблагодарил участников, партнеров и информационных спонсоров RIGF 2017 и пригласил всех на следующий форум, который состоится 7 апреля 2018 года.