Пройти на матчи Кубка конфедераций можно только при наличии билета и паспорта болельщика. Выдача документов организована в городах проведения мероприятия: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Паспорт болельщика - обязательный документ для всех зрителей, в том числе и детей, на матчах Кубка конфедераций. Он оформляется после приобретения билета и выдается бесплатно. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте и после получения подтверждения прийти в пункт выдачи паспортов. В Казани он находится на ул. Баумана, 44/8. Там же можно пройти и саму процедуру оформления документа, если нет доступа к интернету. Паспорт будет готов в течение трех дней.

- Все меньше времени остается до Кубка конфедераций. Нам как принимающей стране необходимо обеспечить безопасность каждого зрителя и его комфортное пребывание. Процедура полностью автоматизирована, личность устанавливается на этапе проверки заявки. Когда болельщик проходит через турникет, мы получаем информацию, кто пришел на матч. Такая система безопасности, конечно, не исключает проверки правоохранительными органами, наличия турникетов на входе, - прокомментировал первый заместитель министра информатизации и связи РТ Дмитрий Вандюков.

Выдача паспортов началась 1 февраля. С этого времени документы получили около 2 тысяч человек. Это не только жители Казани, но и других городов России, а также зарубежья. Иностранным гражданам и лицам без гражданства карта дает право безвизового въезда в Россию в течение 10 дней до проведения первого матча Кубка конфедераций. Все болельщики, получившие паспорта, смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом. И даже не оплачивать перемещение между городами, в которых пройдут матчи. К примеру, если житель Казани купил билет на матч, который пройдет в Москве, он доберется до столицы страны бесплатно. Отметим, воспользоваться можно будет лишь железнодорожным транспортом.

- Паспорт болельщика не имеет привязки к городу. С ним можно попасть и на матч в Сочи, и в Санкт-Петербурге. Мы не исключаем случаи, когда люди, уже купив билет, захотят его подарить или передать другому. Тогда новому обладателю билета необходимо будет оформить паспорт и на себя. С чужой картой на матч не пропустят, - отметил руководитель центра выдачи паспортов болельщика в Казани Роберт Мовсесян.

Вскоре в Казани откроется еще один центр выдачи паспортов по адресу: ул. Четаева, 10. Пункты появятся и в дни проведения матчей рядом со стадионом "Казань-арена". Организаторы все же советуют получить паспорт заранее, пока нет длинных очередей.

- Я редко хожу на футбольные матчи, но пропустить Кубок конфедераций не мог. Мне интересен и этот турнир, и сам матч - играют Германия с Чили. С одной стороны, конечно, получение паспорта неудобно. С другой - это наша безопасность. А каждый болельщик будет зафиксирован. Возможно, это также убережет нас от несанкционированной продажи билетов. Процедура получения паспорта заняла у меня всего пять минут, - сказал болельщик Айрат Кучкаев.