По словам начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Казани Ильгиза Аминова, данная тенденция связана с тем, что себестоимость производства фальшивых денежных знаков любого номинала одинаковая, но выгоды больше от подделки 5 тыс. банкноты.