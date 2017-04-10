С начала 2017 года сотрудниками полиции на территории Казани зафиксирован 81 случай сбыта поддельных денежных купюр, а из оборота изъято 64 банкноты номиналом 5 тыс. рублей, 9 – 1 тыс. рублей, 1 факт – 500 рублей.
По словам начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Казани Ильгиза Аминова, данная тенденция связана с тем, что себестоимость производства фальшивых денежных знаков любого номинала одинаковая, но выгоды больше от подделки 5 тыс. банкноты.
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