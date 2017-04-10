3 февраля инспекторы министерства экологии и природных ресурсов РТ и сотрудники Казанской межрайонной природоохранной прокуратуры выявили очередную браконьерскую разработку природных ископаемых.

В районе садового товарищества Дубки-2 был обнаружен незаконный песчаный карьер. На тот момент было вывезено почти 6 тысяч кубометров песка. Ущерб от незаконной разработки составил почти 1 млн. рублей.

На днях было заведено уголовное дело в отношении черных копателей по статье 246 УК РФ («Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ»). Им грозит крупный штраф до 120 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы до пяти лет, в зависимости от степени тяжести преступления. Меру наказания определит суд, сообщает пресс-служба МЭПР РТ.