В первые выходные апреля в Казани проходили сразу две звериные выставки - кошек и собак. В Кошкин Дом превратился один из больших торговых центров, мяу-аристократия разместилась по соседству с отделами детских товаров. И первое, что я услышала, войдя в зал, был восхищенный детский возглас: «Какая котинька!»

Действительно, восхищаться было чем и даже не по-детски. Кто-то из мудрых сказал, что простую кошку по совершенству можно приравнять к шедевру великого художника. А кисок с родословной и подавно, ведь они - результат утонченной селекции в десятках поколений. Забавно, что в среде любителей кошек тоже властвует мода, фокус внимания постоянно смещается с одной породы на другую. Появляются и новые породы, все более экзотичные - керлы с ушками, вывернутыми наизнанку, или кошки-таксы на коротких лапах - манчкины. Но лично мне больше нравятся породы, что ближе к природным формам. Грациозные абиссинки, бенгальские мини-леопардики.

Королями на выставке были огромные мейн-куны с рысьими кисточками на ушах и хвостами-опахалами. Сценка: лежит рыжий котище, по нему лазают шестеро его отпрысков, а один грызет его ухо. Нечеловечески терпеливый папаша. А почем котята? Мальчики двадцать пять тысяч, девочки дешевле, потому что коты вырастут много крупнее.

На выставке собак тенденция моды обратная. В выставочном павильоне разместилось больше трех сотен псин, список пород в каталоге на две страницы. Но заметно, что мелких собачек с каждой выставкой становится все больше. Многие крупные породы обзавелись мини-вариантами, более приспособленными для жизни в квартирах. Все привыкли к пекинесам и карликовым пуделям, но появились и мини-овчарки и даже мини- бультерьеры. Вслед за «дамскими» чихуахуа

Мексика подарила нам еще и породу под названием ксолоитцкуинтли. Облик под стать затейливому имечку: безволосая шкура цвета асфальта, крысиный хвостик, зато глаза прекрасные. Это милое создание может работать в качестве живой грелки, и когда-то считалось, что голые песики отгоняют нечистую силу.

И все же крупные собаки впечатляют. Стоит черный терьер, и хвост у него не привычным обрубочком, а закручен прямо-таки в спираль. Красиво! Хорошо, что перестали купировать хвостики щенкам. И еще одна встреча в павильоне - молоденькая девчушка с хорошенькой собачкой, дворняжкой, подобранной щенком на улице. Пришли социализироваться, чтобы псинка привыкала к «обществу». Собачники заспорили, о какой породистой родне свидетельствует ее изысканно узкая мордочка и разноцветные глаза. Обе - девочка и собачка - застеснялись. И при чем тут порода, когда им просто хорошо вместе?

Выставки проводятся во имя совершенствования пород, и, как в спортивных соревнованиях, идет борьба за места, оценки и звания. Но все-таки главное в отношениях с питомцами - сердечная привязанность, чудо взаимопонимания человека и его любимого зверя.