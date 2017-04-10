В сентябре 2016 года сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Елабужскому району РТ задержали директора местного детского дома по подозрению в мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и растрате.

Полицейские установили, что в декабре 2012 года обвиняемая издала приказ о премировании сотрудников детдома. При этом она незаконно многократно завысила некоторым сотрудникам размеры начисленных премий. Обвиняемая дала им указание передать ей часть полученных премий. Подобным образом она незаконно получила от сотрудников около 700 тысяч рублей.

Полицейские также установили, что злоумышленница предоставила в одно из республиканских ведомств заведомо подложные акты приема-передачи услуг по подготовке лиц, желающих принять в семью ребенка из детдома. На расчетные счета социального педагога и педагога-психолога, работавших в детском доме, были перечислены предусмотренные законом бюджетные средства, которые впоследствии были переданы директору детдома. Услуги по подготовке лиц, желающих принять на воспитание сироту, не проводились. В результате обвиняемая похитила более 679 тысяч бюджетных средств якобы за обучение 124 человек.

В марте 2016 года обвиняемая направила письменное обращение в коммерческие организации с просьбой оказания материальной помощи для организации поездки воспитанников на фестиваль в Казани. Перечисленные 60 тысяч рублей директор детдома присвоила.

Следствием установлено 11 эпизодов преступной деятельности обвиняемой. При этом ущерб составил более 2 млн рублей.

В отношении подозреваемой следственным управлением СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 «Мошенничество», ч. 1 ст. 285 «Злоупотребление должностными полномочиями», ч. 3 ст. 160 «Присвоение или растрата» УК РФ, сообщает пресс-служба МВД по РТ.