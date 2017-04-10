Как относятся жители нашей страны к предложению ограничить наличные расчеты, выяснили специалисты.



По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), безналичные платежи пока не являются в России повсеместно распространенным способом оплаты. О том, что оплачивает покупки и совершает платежи только по безналу, сообщил 1% участников опроса. Применяют при оплате преимущественно карты, электронные платежные системы и прочее, но все же используют наличные деньги 14% россиян (в Москве и Санкт-Петербурге - 23%, в других городах-миллионниках - 20%, в селах - только 6%). В равной степени наличные и безналичные способы оплаты используют 26% всех опрошенных.

Тем не менее для большинства россиян наличные остаются приоритетным способом оплаты. Так, 32% респондентов сказали, что всегда расплачиваются только деньгами, 27% - преимущественно наличными. При этом внутри основных социально-демографических групп есть существенные различия. Так, среди граждан в возрасте 60 лет и старше доля всегда совершающих наличные расчеты составляет 53%, а среди 18 - 24-летних - только 17%, среди жителей сел - 43%, а среди москвичей и петербуржцев - 14%, среди опрошенных со средним образованием - 46%, а среди обучавшихся в вузах - 17%.

Предложение по ограничению расчетов наличными деньгами 80% россиян считают скорее ущемлением прав граждан, чем мерой по борьбе с криминалом, взяточничеством, уклонением от уплаты налогов. Противоположного мнения придерживаются 17% участников опроса. Но среди тех, кто преимущественно осуществляет безналичные платежи, пользу реализации данного предложения отмечает уже 31%.

Данные опроса прокомментировал эксперт ВЦИОМ Олег Чернозуб: «Оплата покупок карточкой или чеком для большинства жителей нашей страны пока еще не является повседневной нормой. Вот почему предложение ограничить возможности оплаты крупных покупок только безналичными формами наталкивается на неприятие общественным сознанием. Наглядный пример того, как разумная во всех остальных отношениях реформа может порождать политические риски».

Инициативный всероссийский опрос проведен методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов.