Сейчас многие начинают планировать свой заветный и долгожданный отпуск. Одни мечтают о песчаных пляжах у моря и брызгах волн, другие хотят увидеть достопримечательности зарубежных стран. Однако мало кто почему-то задумывается о том, что отлично отдохнуть без долгих переездов и с пользой для здоровья можно и у нас в Татарстане.



Речь идет о местных здравницах, предоставляющих самые разные услуги, а главное - с радостью желающих принять посетителей. «КВ» недавно побывали в одном из санаториев республики и убедились, что здесь действительно хорошо для души и тела. Необязательно тратить деньги на дорогу, чтобы все те же процедуры пройти, к примеру, в Кавказских Минеральных Водах или Карловых Варах. Наши санаторно-курортные учреждения предлагают лечебные процедуры, здоровое питание и полноценный отдых.

От пиявок до радоновых ванн

В ходе пресс-тура врачи санатория рассказали журналистам о пользе различных процедур. Конечно, с их помощью можно поправить здоровье. Однако эффект оздоровления будет достигнут лишь после прохождения хотя бы минимального курса лечения, который составляет 12 дней. Не стоит ждать чуда, если вы купили путевку в санаторий на 5 - 6 дней.

Одной из наиболее эффективных процедур являются лечебные ванны. Они улучшают микроциркуляцию крови, оказывают противовоспалительное и противоотечное действие, укрепляют сосудистые стенки. Поэтому после принятия таких ванн человек чувствует себя отдохнувшим и помолодевшим. Большой популярностью у отдыхающих пользуются серные ванны. Они полезны при заболеваниях суставов, наличии аллергических реакций, псориаза и других кожных болезней. Также серные ванны оказывают благоприятное воздействие на хрящи, сухожилия, соединительную ткань и кожу. В последние годы широкое распространение в санаториях получили радоновые ванны. В первую очередь они нормализуют работу сердечно-сосудистой системы, благоприятно воздействуют на нервную систему, обладают седативным действием, обезболивающим эффектом, повышают иммунологическую реакцию организма. Радон улучшает и все виды обмена веществ - белковый, жировой, углеводный, водный, минеральный.

Помимо традиционных можно побаловать себя и новомодными, но не менее полезными процедурами. Многие, наверное, слышали о гирудотерапии - методе лечения различных заболеваний с использованием медицинской пиявки.

Гирудотерапия нормализует давление, работу сосудов, способствует разжижению крови, борется с варикозным расширением вен. Слюна пиявки считается своеобразным природным лекарством. Однако при всех плюсах тех или иных процедур нужно помнить о противопоказаниях: любые лечебные сеансы или действия проводятся по назначению врача. Одним те же лечебные ванны могут помочь, другим - навредить.

Цена вопроса

Естественно, важную роль в выборе того или иного места отдыха играет цена. Иной раз путевка в санаторий оказывается лишь чуть дешевле поездки на море, где вода и воздух имеют то же благоприятное воздействие на организм. Да и в целом природа богаче, красивее. «Почему же татарстанцы должны выбирать именно местную здравницу?» - с этим вопросом «КВ» обратились к исполнительному директору республиканской ассоциации санаторно-курортных учреждений «Санатории Татарстана» Евгению Терентьеву:

- Мы не загоняем никого насильно. Мы хотим лишь донести до наших жителей, что в санаторно-курортных учреждениях Татарстана созданы все условия для отдыха, лечения и оздоровления. Большинство просто не знают о том, что у нас такое количество санаториев и они расположены в красивых природных уголках. Наши здравницы не уступают известным российским курортам. Они обладают не меньшим, а где-то и большим ресурсом в части оздоровления, лечения, возможностей отдыха. На сегодня в нашем обществе отсутствует культура отдыха в санаториях. Люди терпят до последнего, пока сердце не схватит, пока спину, желудок не скрутит. О профилактике, к сожалению, не задумываются. Раз в год человек должен ехать в санаторий для предупреждения тех или иных болезней. Что касается цен, то они на уровне рыночных.

«На уровне рыночных» - выражение, возможно, недостаточно понятное для обычного человека. Цены сильно варьируются в зависимости от категории номера, количества медицинских процедур. Люкс рассматривать не будем - там стоимость, можно сказать, недоступная для многих. Да и цены на стандартные номера, которые пользуются наибольшей популярностью, все равно немаленькие. Стоимость на одного человека с проживанием, питанием, лечением в день составляет минимум 1800 рублей. Это сейчас так, летом цены подрастут - около 2200 - 2800 рублей с человека. Наверное, для старшего поколения это выгоднее поездки на море, да и пользы больше. Взрослые дети могут помочь купить путевку своим родителям, выбрать подходящий санаторий. Спокойный отдых в сочетании с лечением приведет в порядок и здоровье, и нервы, приятные впечатления подарят прогулки по живописным местам природы.

Что касается номерного фонда, то большинство осмотренных нами здравниц были чистыми, уютными, имели все необходимое для лечения и отдыха. И процесс обновления не заканчивается: у одних в планах установить фонтан, у других - бассейн, у третьих - прикупить еще одно уникальное оборудование для лечения и так далее. Но главное же - отношение к отдыхающим. Директор одного из санаториев рассказал журналистам, что каждый день лично проверяет даже чистоту чашек на кухне: они должны быть безупречны. Вот такое трепетное отношение к своим посетителям - как к родным.

Кстати, всего в Татарстане более 40 здравниц.