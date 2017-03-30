Пульсация век, или нервный тик глаза, знакома многим из нас. Одни списывают такое дерганье на усталость, другие в страхе перечитывают в интернете рекомендации по борьбе с этим недугом. Так в чем же причина непроизвольных сокращений? А главное: как от них избавиться?

Об этом «КВ» рассказывает врач-невролог МУЗ «Клиническая больница №2» Елена Шарафеева.

- Нервный тик глаза чаще всего люди списывают на усталость и просто ждут, когда это само пройдет. В чем на самом деле причина?

- Нервный тик глаза может начаться по самым разным причинам. Во-первых, это утомление, усталость глаз от длительного нахождения за компьютером, от недостатка сна, чтения книг при плохом освещении и так далее. Во-вторых, подергивание глаза может быть вызвано стрессом, переутомлением, повышенной тревожностью, активностью, навязчивыми страхами, истощением нервной системы. Все нервные центры головного мозга между собой связаны. То есть даже наши эмоции и мысли оказывают определенное влияние на тонус мышц. При повышении нервно-рефлекторной возбудимости могут возникнуть подобные пульсации. Человек их не контролирует, не может остановить. В-третьих, причина может быть в курении или чрезмерном употреблении алкогольных напитков, ослабленном иммунитете человека. Наконец, за нервным тиком в ряде случаев скрываются более серьезные проблемы: вегетососудистая дистония, сахарный диабет, заболевания почек и печени и так далее. Отмечу, прием определенных лекарств также может привести к непроизвольному сокращению мышц. В любом случае необходимо обратиться к специалисту, чтобы выявить точную причину и начать лечение первоисточника.

- Постоянное дерганье глаза не может не раздражать. Как избавиться от него?

- Нужно выявить причину, чтобы с ней бороться. В одном случае поможет сокращение количества чашек бодрящего кофе, крепкого чая, исключение энергетических напитков, нормальный полноценный сон, в другом - включение в рацион продуктов, содержащих магний и кальций. При недостаточном поступлении данных веществ повышается возбудимость нервных клеток. Но в большинстве случаев требуется нормализация режима труда и отдыха, снятие напряжения, успокоение организма. У меня была пациентка, которая год мучилась от подергивания глаз. Она изменила рацион, начала ходить на спортивные занятия, но ничего не помогало. На майские праздники уехала в Москву всего на пять дней, отдохнула там от работы, дел, интернета. И так сумела избавиться от нервного тика. Может, стоит на пару дней просто сменить обстановку и огородить себя от компьютера? Положительное воздействие оказывает расслабляющий массаж, который нормализует тонус мышц, улучшает состояние нервной системы.

- При нервном тике глаза необходимо обратиться к неврологу или офтальмологу?

- Сначала необходимо обратиться к терапевту, он даст вам направление к необходимому специалисту, в данном случае к неврологу. Нервный тик - это тревожный симптом, сигнализирующий о возникших проблемах. Впоследствии при отсутствии лечения, ухудшении ситуации может возникнуть гемиспазм - периодически повторяющиеся сокращения мышц половины или части лица.