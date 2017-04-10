Об этом и других успехах в ходе брифинга рассказали первый заместитель начальника ГСУ МВД по РТ Марина Фролова и ее заместители Максим Машин и Тимур Хайруллин.



По уровню качества следственной работы Татарстан положительно отличается от большинства российских регионов. За прошлый год татарстанскими полицейскими было расследовано около 23,2 тыс. уголовных дел. При этом от количества не снижается качество - в результате доследственных проверок число прекращенных уголовных дел уменьшилось более чем на 40%: если в 2015 году их было 349, то в 2016-м только 208. Также на 12,5% уменьшилось количество уголовных дел, возвращенных на дополнительное расследование. Сотрудники полиции связывают это с улучшением качества предварительного следствия.

За первый квартал 2017 года сотрудники ГСУ МВД по РТ расследовали 4709 уголовных дел, было возмещено свыше 80 млн рублей причиненного злоумышленниками материального ущерба.

Примечательно, что действительно заметные преступления, связанные с крупными денежными суммами, в наше время совершаются не работниками ножа и топора, а вежливыми и интеллигентными с виду людьми, причем их оружие куда тоньше - обаяние и высокие технологии.

Так, например, в Вахитовский суд было передано уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество», связанное с КПК «Золотой капитал». Обвиняемый - 36-летний мужчина - организовал кредитно-потребительский кооператив, действовавший с 2013 по 2015 год. Он предлагал своим вкладчикам крайне высокую доходность - от 4 до 10% в месяц. Убеждая потенциальных клиентов, утверждал, что их вложения будут обеспечены золотом. Впрочем, как установило следствие, никаких заемщиков, за счет которых и должны были осуществляться выплаты, КПК «Золотой капитал» фактически не имел. Таким образом 44 человека потеряли в сумме 33 млн рублей.

Другой случай мошенничества и сейчас продолжают расследовать сотрудники ГСУ МВД по РТ. На этот раз объектом махинаций стала недвижимость. Шестеро подозреваемых, по данным следствия, с 2014 года убеждали неблагополучных граждан подписать под видом займа договор купли-продажи. Очевидно, что впоследствии жилье продавалось, а потерпевшие оставались ни с чем. Подобным образом злоумышленники обманули 20 человек, общий ущерб, нанесенный ими, оценивается в 30 млн рублей.

Нередко хищения крупных денежных средств происходят с участием и помощью должностных лиц. Так, был вынесен обвинительный приговор по уголовному делу, связанному с фактом хищения 853400 рублей. Деньги были выделены на издание пятитомного собрания сочинений к юбилею татарстанского профессора. Осужденные - начальник отдела хозяйственного обеспечения, по чьему указанию были похищены деньги, его бывший подчиненный, а также индивидуальный предприниматель, с которым был заключен договор на исполнение заказа. Все трое были признаны виновными по статье 159 УК РФ, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2,6 года, 1,8 года и 1,2 года соответственно.