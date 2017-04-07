Татарский художник из Парижа Ринат Анимаев побывал на днях в Казани. Он приехал познакомиться с родиной своих предков и выбрать зал для будущей выставки. А еще Ринат Мансурович провел творческую встречу в Доме-музее В.Аксенова.



Представляем гостя



Ринат Анимаев родился в Душанбе в многодетной татарской семье. Его отец был художником, и именно он дал первые уроки рисования детям. Ринат Анимаев окончил Московский государственный художественный институт им. В.И.Сурикова. Работает в разных жанрах: живопись, графика, портрет, пейзаж. Ему позировали Рудольф Нуриев, Лев Гумилев, Владимир Высоцкий, многие другие известные люди.

С 1989 года Ринат Анимаев живет и работает во Франции. Является членом Союза художников Франции. Раз в год выставляется в лучшем выставочном зале на Монмартре. Его работы находятся в музеях и частных коллекциях в Северной Америке, Бельгии, Норвегии, Франции, Швеции, Югославии, Японии.

- Ринат Мансурович, что для вас было самым сложным после переезда в Париж?

- Продолжать заниматься творчеством и при этом быть сытым. А это очень сложно, адски тяжело, потому что там нашу академическую художественную школу не воспринимают и боятся. И правильно делают. У нас очень хорошая школа.

- По их правилам приходилось играть?

- Никогда! С моим упрямым татарским характером это просто невозможно. Я продолжал работать, как и работал.

- Интересно, как удалось уговорить Рудольфа Нуриева позировать вам?

- Все произошло неожиданно. Нуриеву сказали, что на Монмартре появился русский художник Анимаев. Он проезжал на машине мимо и захотел познакомиться с русским художником - татарином Ринатом. Я пригласил его в гости. У меня была шикарная мастерская на Монмартре, на 7-м этаже. Нуриев был уже болен, ему было тяжело подниматься, но он поднялся и согласился позировать. Долго без поддержки он стоять не мог, поэтому прислонился к стене. Так я нарисовал его небольшой портрет.

- А вы считаете себя татарским художником?

- Вот скажите, у птицы есть национальность? Когда она летит, все любуются ее полетом и ни у кого не возникает вопросов: откуда она, куда и зачем летит. Но вопросы национальных корней, конечно, важны. Я давно хотел побывать на исторической родине своих родителей и наконец осуществил свою мечту. Обязательно приеду сюда с выставкой. Очень хочу порисовать в Казани. Город красивый, который необходимо рисовать.

Кстати, в Казани Ринат Анимаев познакомился со своей сестрой Дамирой Анимаевой. Еще два года назад они даже не догадывались о существовании друг друга. Дамира Алиевна все произошедшее называет Санта-Барбарой. На самом деле эта история может стать сюжетом для увлекательного фильма или романа.

- Эта настоящее чудо, что я в 84 года нашла своего брата! - рассказала Дамира Алиевна. - Я занимаюсь в группе здоровья, и в 2015 году руководитель нашей группы сказала, что в Казани открылась выставка художника из Франции и у него фамилия такая же, как у меня, - Анимаев. Стало интересно: это однофамилец или, может быть, родственник? И она предложила: «А вы напишите ему!» Я написала письмо, она нашла в интернете сайт Рината и отправила мое послание. Через какое-то время пришел ответ. Стали переписываться. Ринат прислал свою фотографию. Смотрю - человек очень похож на моего отца. Я послала фотографии своих родителей, и выяснилось, что мой папа - папа Рината. То есть Ринат - мой брат!

Но было непонятно, почему у нас разные отчества: я Алиевна, а он Мансурович.

Ответ на эту загадку Дамира Алиевна и Ринат Мансурович нашли в документах, касающихся истории семьи Анимаевых. Их дед был муфтием в Казани, в 1918 году он был расстрелян большевиками. У муфтия было трое детей, в том числе и сын Мансур. Добрые люди спасли их и вывезли в Узбекистан. В приемной семье, когда садились за обеденный стол, дети произносили фразу «Ани, май бир» («Мама, дай масла»). Было решено дать ребятам новые имена и фамилию Анимаевы, созвучную с той фразой про масло. Это сделали, чтобы обезопасить детей от ярлыка «дети врага народа». Теперь Мансура звали Али Анимаев. Когда ему исполнилось 18 лет, он вернулся в Казань, нашел работу, поступил учиться и встретил свою первую любовь, женился. В молодой семье родились две девочки - Дамира была младшей.

Первый раз Али Анимаева арестовали в 1934 году, когда он работал в исполкоме города Казани. Освободили его быстро. Но через два года снова арестовали. Дамира Алиевна всегда думала, что ее отца расстреляли. Но, оказывается, перед войной он был освобожден. Потом его призвали на фронт. Воевал, был награжден боевыми наградами. После войны Али вернулся в Узбекистан, где прошло его детство. Там он снова берет себе имя Мансур, которое ему было дано при рождении, и начинает жизнь с чистого листа. Позже он переехал в столицу Таджикистана - Душанбе. Там познакомился с татарской женщиной Салимой, которая в 30-е годы тоже переехала в Таджикистан из Татарстана. Муж у Салимы погиб на фронте, она осталась с двумя дочками. Али и Салима поженились. У них родилось еще пятеро детей: две девочки и три мальчика. Младший сын - Ринат Анимаев - стал художником.

- Так сложилась жизнь, что я была одна и даже подумать не могла, что у меня появятся брат и большая семья - племянники, внуки... Они живут в Москве, я ездила к ним в гости, мы познакомились, - поделилась счастьем Дамира Алиевна. - Ринат младше меня, он - братишка, но я называю его братом, потому что он добрый, очень внимательный, заботливый, как старший брат. Когда мы встретились, было такое впечатление, что знаю его всю жизнь. Я благодарна судьбе за эту встречу!