4 и 15 апреля налоговые органы Татарстана проведут день открытых дверей для налогоплательщиков по информированию граждан о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц.

В эти дни все инспекции Республики Татарстан будут работать в продленном режиме:



14 апреля с 9.00 до 20.00; 15 апреля с 0.00 до 15.00.

Все желающие смогут получить подробную информацию о том, кому и в какие сроки необходимо представить декларацию по налогу на доходы физических лиц, как получить налоговые вычеты и т.д. Кроме этого, специалисты налоговых органов проконсультируют граждан по другим вопросам налогообложения, а также подробно расскажут о нововведениях в законодательстве и работе онлайн-сервисов ФНС России, сообщает Управление ФНС России по РТ.