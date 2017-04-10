В нынешнем году наблюдается значительный рост постановлений, выносимых Управлением Федеральной службы судебных приставов по РТ, которые ограничивают должников в праве выезда за границу.

Для сравнения: в 2016 году таковых было вынесено 60 тысяч, тогда как только за первый квартал 2017-го их насчитывается уже 40 тысяч.

Причина таких наказаний - невыплата долгов, находящихся в производстве у УФССП по РТ. Об этом рассказал в ходе брифинга в Кабинете министров республики главный судебный пристав РТ Радик Ильясов.

По словам Радика Ильясова, план ведомства - 120 тысяч постановлений до конца года. При этом главный судебный пристав отметил, что уменьшить их количество могут только сами граждане, если станут добросовестно платить по долгам и штрафным квитанциям.

Ограничение выезда за границу может быть назначено лицам, имеющим неуплаченные штрафы и долги на сумму 10 тысяч рублей и более. Сам Радик Ильясов заметил, что по нынешним временам это не слишком большая сумма и порог запрета выезда за границу следовало бы увеличить.

В случае экстренной необходимости выезда за границу должник может оплатить задолженности и сообщить об этом в УФССП по РТ. Но сделать это следует по крайней мере за пять часов до вылета или раньше. Госсовет РТ рассматривает создание условий для уплаты долгов непосредственно в аэропорту.

Кстати, с начала года судебными приставами Татарстана в отношении должников было возбуждено 320 уголовных дел, из которых 310 по статье 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».