Границы исторического поселения в Казани охватывают центр города, где сосредоточены объекты культурного наследия и исторические постройки.



До утверждения границ исторической частью города считалась вся территория Казани вплоть до Дербышек. Это усложняло процесс строительства в городе, так как в исторической части действуют более строгие правила к возведению новых объектов. Поэтому с нового года ни одного разрешения на строительство выдано не было. Сейчас в историческую часть входит центр города, включая улицы Вишневского и Ершова, а также часть Кировского района и вся Адмиралтейская слобода. Об этом на «деловом понедельнике» в мэрии Казани сообщил начальник управления архитектуры и градостроительства Владимир Фомин.

- Примерная площадь исторического поселения составляет 23,5 квадратного километра. Она включает не только основной предмет охраны - историческую часть города, но и видовые панорамы, природный ландшафт и планировочную структуру. Казань считается историческим поселением с марта 2015 года. Завершиться работы по определению точных границ должны были в декабре 2016 года. Однако Министерство культуры Татарстана подвело итоги лишь в марте этого года. Теперь процесс строительства вне границ исторической части упростился. Однако застройщикам в центре города необходимо соблюдать охранные требования. А сроки выдачи разрешения на строительство увеличатся с 7 дней до одного месяца, - прокомментировал Владимир Фомин.

Для сохранности объектов в исторической части города необходимо будет разработать определенные регламенты по градостроительству, что позволит защитить ценные объекты, которые не входят в список объектов культурного наследия. В документах будут прописаны параметры строящихся объектов и реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования участков, а также основные видовые точки и регламенты их сохранения. Границы исторической части города будут отражены в проекте генерального плана и правилах землепользования и застройки.

Напомним, в Казани располагаются 533 объекта культурного наследия. Из них 199 - федерального значения, 370 - республиканского и 64 - местных. Кроме того, в городе много исторически ценных объектов, не входящих в число объектов культурного наследия, видовых панорам, природных ландшафтов.